TASR

Na festivale Sziget sa začal program posledného siedmeho dňa

Popoludnie na hlavnom pódiu otvárala americká punková skupina Gogol Bordello.

Na snímke návštevníci 26. ročníka medzinárodného festivalu Sziget v Budapešti 14. augusta 2018. — Foto: TASR Marko Erd

Budapešť/Bratislava 14. augusta (TASR) – Známy budapeštiansky festival Sziget sa dostal do siedmeho a záverečného dňa. Ten však bude trocha predĺžený, festivalový program totiž skončí až ráno 15. augusta.

Popoludnie na hlavnom pódiu otvárala americká punková skupina Gogol Bordello. Na teplomere ukazovalo 32 stupňov Celzia a k energii z horúceho slnka pridala od prvej minúty energiu z pódia aj táto multietnická formácia. Tá vznikla v New Yorku v roku 1999, lídrom kapely je ukrajinský emigrant Eugene Hütz. Medzi jej členmi je viacero muzikantov z východnej Európy, dvaja Rusi, jeden Bielorus, po jednom z Ekvádoru a Etiópie.

Eugene ani jeho spoluhráči sa počas hodinového vystúpenia nezastavili ani na chvíľu. Zvuk kapely je zmesou cigánskej hudby, punku a dubstepu. Tomu zodpovedá aj nástrojové zloženie kapely, v ktorej nechýbajú husle, harmonika či bongá. A punk samotný je známy tým, že nemá pomalé piesne. Kapela od roku 2000 koncertuje po Spojených štátoch aj Európe. Na jednom pódiu účinkovala s viacerými známymi interpretmi, okúsila aj atmosféru slávneho londýnskeho Wembley, kde si zahrala po boku Madonny.

Na svojom konte má sedem vydaných štúdiových albumov, siedmy Seekers and Finders vydala práve pred rokom, v auguste 2017. Z neho zazneli piesne Walking On The Burning Coal, Break Into Your Higher Self, Familia Bonfireball, z predchádzajúcich platní pridali My Strange Uncles From Abroad, Start Wearing Purple, American Wedding, Wonderlust King, We Rise Again, Dig Deep Enough či Mandarino. Túto formáciu poznáme aj u nás, v roku 2016 koncertovala na Pohode.

Na pódiu Európa sa predstavil mladý český pop-folkový spevák a skladateľ Thom Artway. Rodák z Vlachovíc, vlastným menom Tomáš Maček, sa na českej hudobnej scéne objavil roku 2013, keď jeho pesničku Towards The Sun vybrali do filmu Křídla Vánoc. V závere roka 2013 vydal debutovú EP platňu Still Standing in the Unknown. Veľký úspech mu priniesol v roku 2015 singel I Have No Inspiration, rok nato mala úspech ďalšia skladba Blind Men. V závere septembra 2016 vydal nový album s názvom Hedgehog. Z neho bola aj väčšina piesní, ktoré zahral. Tom skladá a spieva po anglicky, čo bolo pri medzinárodnej zostave fanúšikov pred pódiom jeho výhodou.