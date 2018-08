TASR

Cyklista Küng vyhral 2. etapu Binck Bank Tour a je na čele poradia

Jazdec BMC bol najrýchlejší v utorňajšej časovke na 12,7 km vo Venray, keď dosiahol čas 14:11 minúty.

Na archívnej snímke Stefan Küng. — Foto: TASR/AP

Venray 14. augusta (TASR) - Švajčiarsky cyklista Stefan Küng triumfoval v 2. etape pretekov Binck Bank Tour. Jazdec BMC bol najrýchlejší v utorňajšej časovke na 12,7 km vo Venray, keď dosiahol čas 14:11 minúty a dostal sa aj na čelo celkového poradia. Na druhej priečke finišoval s mankom 14 sekúnd Belgičan Victor Campenaerts z tímu Lotto Soudal, na treťom mieste skončil Dán Soren Kragh Andersen zo Sunwebu (+15 s).

Pre dvadsaťštyriročného Künga to bolo ôsme víťazstvo v kariére, časovku na Binck Bank Tour vyhral aj vlani. "Z mojej strany to bola skutočne dobrá časovka, od prvých metrov som išiel podľa plánu. V Glasgowe, kde vyhral Victor Campenaerts, som na to nebol mentálne pripravený. V utorok som to chcel napraviť a vyšlo to, som naozaj šťastný," povedal v cieli víťaz. Küngovi nevyšli minulotýždňové majstrovstvá Európy, v Škótsku patril medzi favoritov v časovke, ale obsadil siedme miesto.

V celkovo poradí má štrnásťsekundový náskok pred Campenaertsom, Andersen stráca o jednu viac. Jediný slovenský zástupca v pelotóne Juraj Sagan v drese Bora-Hansgrohe finišoval na 136. pozícii s mankom 1:53 minúty. V celkovom poradí mu patrí 132. priečka. V stredu je na programe rovinatá 3. etapa, ktorá povedie z Aalteru do Antverp a meria 166 km.