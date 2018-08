TASR

Juraj Chvátal prestúpi zo Sparty do Olomouca

Presun dvadsaťdvaročného krajného beka musia ešte dotiahnuť po administratívnej stránke, so Sigmou potom podpíše kontrakt do roku 2022.

Juraj Chvátal, archívna snímka. — Foto: TASR Erika Ďurčová

Olomouc 14. augusta (TASR) - Slovenský futbalový obranca Juraj Chvátal prestúpi zo Sparty Praha do SK Sigma Olomouc. Presun dvadsaťdvaročného krajného beka musia ešte dotiahnuť po administratívnej stránke, so Sigmou potom podpíše kontrakt do roku 2022.

"Zvýši konkurenciu na krajoch obrany, pretože tam jej dlhodobo toľko nemáme. Je mladý perspektívny hráč, želám mu, aby sa mu u nás darilo," povedal pre oficiálnu stránku klubu športový manažér Ladislav Minář. "Riešilo sa to dlhšiu dobu, som rád, že to je konečne hotové a som tu. Bol som rád, že o mňa má Olomouc záujem. Doma som napravo, ale viem zahrať aj vľavo, nie je to problém, v doraste som hrával i stredného záložníka. Musím ukázať, že do zostavy patrím, konkurencia tu je," povedal hráč.

Chvátal odohral uplynulú sezónu na hosťovaní v MŠK Žilina, predtým pôsobil v Slovácku, kariéru odštartoval v Senici.