Na Kamennom námestí v Bratislave odstraňujú nelegálne stánky

Na obnove Kamenného námestia spolupracuje mesto s britským investorom Lordship, ktorý je cez svoju dcérsku spoločnosť SK Centre vlastníkom neďalekého bývalého hotela Kyjev.

Na snímke Kamenné námestie v Bratislave. — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 14. augusta (TASR) – Na Kamennom námestí v centre Bratislavy začali odstraňovať nelegálne stánky s rýchlym občerstvením, ktoré sa nachádzajú priamo v strede námestia a roky blokovali spustenie jeho revitalizácie. Hlavné mesto sa chce následne pustiť do postupnej obnovy tohto zanedbaného priestoru. Začne rozšírením plochy zelene, inštaláciou závlahových systémov, mobilných kvetináčov či lavičiek. V utorok o tom informoval primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal s partnermi revitalizácie námestia.

Tento priestor v centre Bratislavy je podľa primátora dlhodobo schátraný a stal sa synonymom nepríjemnosti, pretože sa tu schádzajú rôzne skupiny ľudí, ktorí obťažujú ostatných. "Dnes ohlasujeme spustenie obnovy Kamenného námestia. Demolujú sa stánky, čo má veľkú symboliku, pretože sme odvalili veľký balvan, ktorý stál na ceste k rekonštrukcii námestia," povedal Nesrovnal. Na obnove Kamenného námestia spolupracuje mesto s britským investorom Lordship, ktorý je cez svoju dcérsku spoločnosť SK Centre vlastníkom neďalekého bývalého hotela Kyjev. Partnerom sú aj organizácie združené v projekte Živé námestie.

Tento týždeň začali na Kamennom námestí odstraňovať prvý stánok, budúci týždeň prídu na rad ďalšie. Do konca jesene chce mesto zrealizovať prvé opatrenia, ako je rozšírenie plochy zelene, umiestnenie nových lavičiek či mobilných kvetináčov. V priestore by malo byť onedlho aj menej vizuálneho smogu, keďže podľa primátora niektorým reklamným zariadeniam končí ku koncu roka nájomná zmluva. "Cena týchto prác je približne 115.000 eur a momentálne dokončujeme verejné obstarávanie na zhotoviteľa, ktorý nastúpi hneď, ako skončia práce na odstraňovaní stánkov," priblížil Nesrovnal. Na budúci rok sa chce bratislavská samospráva pustiť do ďalšej etapy revitalizácie, a to vymeniť asfalt za dlažbu. Rovnako chce vyriešiť otázku priľahlého parkoviska. "Ale kým nie je spustená parkovacia politika, tak s tým ešte počkáme, aby sme to vedeli riešiť systémovo," priznal primátor.

Investor i zástupcovia projektu Živé námestie potvrdzujú, že jedna z hlavných bariér zásadného pokroku v rámci revitalizácie Kamenného námestia boli práve nelegálne stánky. Vítajú preto ich odpratanie z námestia. Podľa Živého námestia je potrebné teraz riešiť aj správu tohto verejného priestoru podobne, ako je to už realizované pred Starou tržnicou. Zaoberať sa treba aj osvetlením. "Je tu zvýšená obava najmä vo večerných hodinách, nie je tu totiž dobré osvetlenie. Aktuálne pracujeme na tom, aby sme dali dokopy konkrétny projekt," podotkol Ján Mazúr z projektu Živé námestie.