Projekt 100 statočných odštartoval darcovstvo krvných doštičiek

Krvné doštičky vznikajú v kostnej dreni. Zabezpečujú zrážanie krvi.

Bratislava 14. augusta (TASR) – Národný onkologický ústav (NOÚ) hľadá prostredníctvom projektu "100 statočných" sto pravidelných darcov krvných doštičiek. Darovať ich môžu zdraví jedinci, ktorí neprekonali infekčnú žltačku, nemajú závažné ochorenie srdca, pľúc, pečene, obličiek či cukrovku a sú vo veku od 18 do 50 rokov. Projekt v utorok odštartovala prvá darkyňa Ľubomíra Kertész na pôde NOÚ.

"Krvné doštičky môžu počas liečby zachraňovať životy onkologickým a hematologickým pacientom. Pritom často chýbajú, najmä v období sviatkov a dovoleniek, navyše sa dajú skladovať iba päť dní," uviedol pre TASR jeden z iniciátorov projektu a onkologický pacient Andrej Minárik. Priblížil, že touto aktivitou chce zvyšovať povedomie o procese darovania krvných doštičiek a motivovať ľudí, ktorí ich darovať môžu.

"Krvné doštičky, teda trombocyty, sú krvné bunky, ktoré vznikajú v kostnej dreni a ich úlohou je regulovať zrážanlivosť krvi pri onkologických alebo hematologických ochoreniach. Môže sa stať, že darca bude cítiť jemné brnenie na perách alebo niekde v tele. Je to spôsobené roztokom na riedenie krvi v hadičkách počas odberu, pre darcu to však nepredstavuje žiadne riziko," vysvetlil proces primár hematologicko-transfúzneho oddelenia NOÚ Ján Gyárfáš. Telo si podľa jeho slov odobraté krvné doštičky samo vyrobí asi do troch dní, pomôcť však vedia už pár hodín po odbere.

Iniciátori projektu 100 statočných chcú o darcovstve hovoriť aj preto, že sami majú skúsenosť s onkologickým ochorením. Vo viacerých prípadoch sa stalo, že pre nedostatok darcov doštičiek musela pomôcť rodina alebo priatelia. "Ak by len štyri percentá ľudí schopných darovať krv tak urobili, Slovensko by bolo sebestačné," pripomenul Gyárfáš.

Za nízkym počtom darcov vidí Minárik tri faktory. "Ľudia nemajú informácie o procese darovania, pociťujú nedostatok času a majú obavy o svoje zdravie. My by sme im radi potrebné informácie poskytli. Nikdy totiž nevieme, kedy to budeme potrebovať my sami alebo niekto z našich blízkych,“ vysvetlil.

Krvné doštičky vznikajú v kostnej dreni. Zabezpečujú zrážanie krvi. Pri onkologickej liečbe sa môže znížiť počet krvných doštičiek, to spôsobuje častejšie krvácanie, napr. z nosa a ďasien, môžu sa tvoriť aj krvné podliatiny a najmä krvácanie do životne dôležitých orgánov. Doštičky je možné darovať častejšie, v krízovej situácii aj raz za dva týždne.

Odber trvá približne hodinu a prebieha v pracovných dňoch od 7. do 14. hodiny. Odborníci odporúčajú pred odberom ľahké raňajky. Tri decilitre krvnej plazmy s doštičkami počas odberu oddeľuje krvinkový separátor.

Krvné doštičky je možné darovať až 12-krát do roka. Ako benefit darovania doštičiek vidia odborníci to, že darca bude mať svoj zdravotný stav stále pod kontrolou. "Každý takýto odber sa ráta za dva, čiže plakety za darcovstvo nazbierate skôr," uzatvárajú.