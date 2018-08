TASR

Občianske združenie z Lamača uvažuje o vytvorení exteriérovej galérie

Na Studenohorskej by podľa jeho vízie mohlo vzniknúť osem až 12 takýchto expozícií, ktoré by tvorili body poznávacieho chodníka, prezentujúceho prierez históriou umenia.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 14. augusta (TASR) – V Lamači by radi vytvorili exteriérovú galériu. S nápadom prišlo občianske združenie (OZ) Aktívny Lamačan, ktoré chce zužitkovať nevyužívané plochy medzi panelovými domami na Studenohorskej ulici.

"Umelecké diela by sme chceli umiestniť na fasáde bytových domov prostredníctvom bezozvyšku odstrániteľnej fasádnej samolepky, samozrejme, len tam, kde nám na to dajú vlastníci bytov súhlas," uviedol Ján Mihálik z OZ Aktívny Lamačan. Na Studenohorskej by podľa jeho vízie mohlo vzniknúť osem až 12 takýchto expozícií, ktoré by tvorili body poznávacieho chodníka, prezentujúceho prierez históriou umenia.

"Samotné návrhy expozícií vyberie garant z umeleckej oblasti," informoval Mihálik s tým, že finálne návrhy expozícií by chcelo OZ predstaviť na Rozálskych hodoch 2018, ktoré sa v Lamači konajú na prelome augusta a septembra (31.8 - 2.9.2018).

Bližšie informácie má OZ Aktívny Lamačan na svojom profile na sociálnej sieti.