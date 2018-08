TASR

Dnes o 15:10 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Slováci štartujú kvalifikáciu ME, chcú postup z prvého miesta

Na snímke zľava Emanuel Kohút, Tomáš Kriško (Slovensko). — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 14. augusta (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti vstúpia do kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy v stredu v Nitre o 18.00 h v Mestskej športovej hale na Klokočine súbojom proti Islanďanom. Zverenci Andreja Kravárika sa v C-skupine stretnú aj s výbermi Čiernej Hory a Moldavska a sú favoritmi na celkový triumf a postup. Slováci na ME nechýbali od roku 2007, bojujú teda o siedmu účasť v sérii a celkovo jubilejný desiaty štart na najvyššom kontinentálnom fóre. Dosiaľ najlepším výsledkom SR je 5. miesto zo šampionátu v roku 2011 v Rakúsku a Česku.

Majstrovstvá Európy 2019 sa uskutočnia v štyroch krajinách - Francúzsku, Belgicku, Holandsku a Slovinsku - a budú s rekordným počtom účastníkov, predstaví sa 24 krajín. Formát kvalifikácie prešiel úpravami, namiesto turnajov sa družstvá stretnú systémom každý s každým doma aj vonku. Úvodné štyri kolá odohrajú v auguste, zostávajúce dve v januári 2019. Na ME postúpia víťazi siedmich skupín a kvinteto s najlepšou bilanciou z druhých priečok. Keďže dve zo siedmich skupín sú iba trojčlenné, v konečnom hodnotení "druhých" sa nebudú brať do úvahy výsledky proti tímom, ktoré skončia na posledných miestach v štvorčlenných skupinách.

"Naša skupina je presne taká ako ostatné. V každej je nejaký favorit, nejaký nepríjemný súper aj tím, ktorý by malo byť jednoduchšie zdolať," povedal pre web SVF kouč SR Kravárik. Slováci proti Islanďanom a Čiernohorcom dosiaľ nikdy nehrali, s Moldavčanmi sa stretli raz. "Island je pre nás neznáma, volejbal tam nie je rozvinutý tak ako napríklad futbal. Je to pre nás dobrý začiatok kvalifikácie, môžeme sa dobre pripraviť na nasledujúci zápas v Čiernej Hore. Proti Islandu môžeme ukázať, v akej sile sme a môžeme si utvoriť psychickú pohodu, aby sme potvrdili rolu favorita. Nechcem znižovať kvality Čiernej Hory či Moldavska, ale chlapci, ktorí sú v našom výbere, majú obrovskú kvalitu, a to treba len potvrdiť v zápasoch," skonštatoval Kravárik, ktorý zložil takmer najsilnejší možný káder. Nechýbajú v ňom blokár a kapitán Emanuel Kohút, nahrávač Juraj Zaťko, smečiari Matej Paták s Tomášom Kriškom či univerzál Peter Michalovič.

Slovenskí reprezentanti sa na úvodný blok kvalifikácie pripravovali od 9. júla, odohrali sedem duelov. V závere júla v Poprade hostili účastníkov tohtoročných septembrových MS Kamerunčanov (3:1, 1:3), v úvode augusta sa predstavili v Rakvere na pôde šampiónov tohtoročnej Zlatej európskej ligy Estóncov (0:3, 2:3, 0:3) a minulý týždeň si v nitrianskej generálke dvakrát poradili s Rakúšanmi (3:1, 3:2).

Štyri dni po úvodnom zápase proti Islanďanom - v nedeľu 19. augusta - Slovákov čaká súboj v čiernohorskom meste Bar (20.15 h). Nasledovať budú dva duely proti Moldavsku - 22. 8. v Nitre (18.00 h) a 26. 8. v Kišiňove (16.00 h SELČ). V úvode januára slovenských volejbalistov ešte čaká domáci zápas proti Čiernej Hore (5. alebo 6. 1.) a derniéra na Islande (9. 1.). "Čierna Hora by mala byť najťažší súper, hrajú spolu snáď päť rokov, dokážu potrápiť aj kvalitné európske družstvá. Musíme si dať na nich veľký pozor," podotkol Kravárik. "Táto partia hráčov má jasno, pokiaľ ide o cieľ, a to je priamy postup na majstrovstvá Európy. Nie je ľahké povedať, že zo štyroch augustových zápasov budeme mať dvanásť bodov. Mužstvo sa trošku obmenilo, chýbajú niektorí hráči, napríklad Štefan Chrtiansky či Milan Bencz. Som však presvedčený, že mužstvo sa každým rokom bude zlepšovať."

Jeden z najskúsenejších hráčov súčasného výberu nahrávač Juraj Zaťko sa predstavil na uplynulých piatich európskych šampionátoch (2009, 2011, 2013, 2015, 2017): "Island je trochu exotický súper a dúfam, že v tomto úvodnom stretnutí potvrdíme vyššiu kvalitu. Čierna Hora určite bude nebezpečná. Kvalitatívne je to súper na dobrej úrovni, ktorý najmä doma bude veľmi nepríjemný. Moldavsko by malo patriť k súperom, cez ktorých by sme mali prejsť. Vlani v Holandsku v kvalifikácii MS sme ich zdolali 3:0, aj keď to nebolo úplne jednoduché. Chceme jednoznačne postúpiť z prvého miesta a ideálne by bolo rozhodnúť už v tejto letnej časti. To je náš cieľ a o to sa budeme snažiť."

Domáce stretnutia Slovákov odvysiela Digi Sport, všetky zápasy prinesie internetová televízia laola1.tv.

Nominácia volejbalistov SR na augustové zápasy C-skupiny kvalifikácie ME 2019

Nahrávači: Juraj Zaťko (bez klubu), Martin Jančura (VK Prievidza)

Smečiari: Matej Paták (Chaumont VB 52 Haute-Marne/Fr.), Tomáš Kriško (UNTreF Vóley/Arg.), Marcel Lux (Indykpol AZS Olsztyn/Poľ.), Július Firkaľ (Tokat Belediye Plevne/Tur.), Jakub Ihnát (VK Prievidza)

Blokári: Emanuel Kohút (GKS Katovice/Poľ.), Šimon Krajčovič (VK Lvi Praha/ČR), Filip Mačuha, Marek Ludha (obaja VK Prievidza)

Univerzáli: Peter Michalovič (Nantes Rezé Métropole Volley/Fr.), Filip Gavenda (Taiwan Excellence Latina/Tal.)

Liberá: Matej Kubš (bez klubu), Marián Vitko (VK KDS-Šport Košice)

Program SR v C-skupine:

streda 15. 8.: Slovensko - Island (Nitra, 18.00)

nedeľa 19. 8.: Čierna Hora - Slovensko (Bar, 20.15)

streda 22. 8.: Slovensko - Moldavsko (Nitra, 18.00)

nedeľa 26. 8.: Moldavsko - Slovensko (Kišiňov, 16.00)

sobota 5. 1./nedeľa 6. 1. 2019: Slovensko - Čierna Hora

streda 9. 1. 2019: Island - Slovensko