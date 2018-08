TASR

Dnes o 15:09 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Slováci do 19 rokov zdolali v príprave rovesníkov z Kuvajtu

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Martin Baumann

Senec 14. augusta (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 19 rokov uspela v prvom dueli pod vedením nového kouča Alberta Rusnáka. V utorok v Senci zdolala v prípravnom zápase rovesníkov z Kuvajtu 2:0 po góloch Jakuba Kadáka a Mariána Pišoju. Informoval o tom web SFZ.

Prípravný zápas v Senci:

Slovensko "19" - Kuvajt "19" 2:0 (0:0)

Góly: 54. Kadák, 65. Pišoja

zostava SR 19: Ludha – Kučera, Pišoja, Holub (46. Š. Kozák), Strachan - Mader (46. Gono) – Múdry (46. Kadák), Kmeť – Martišiak (79. Strelec), Chromek, Mihálek

Hlas po zápase /zdroj: SFZ/:

Albert Rusnák, tréner SR 19: "Zápas nebol z môjho pohľadu ideálny z našej strany, najmä prvý polčas. Viazla nám kombinácia, i keď sme mužstvo pripravovali na to, že budeme hrať do prehustenej obrany, nie všetko nám vychádzalo. Chalani však hrali prvýkrát v tomto zložení, chcel som vidieť útočný trojzáprah. Mne ten zápas ukázal veľa a najmä to, čo som od neho očakával. V šatni som chalanom cez polčas hovoril, že takto tú obranu neprekonáme, treba väčší pohyb a agresivitu, čo napokon prišlo."