Dominika Dobrocká

Dnes o 20:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Fotky slovenských bábätiek v kroji dobýjajú Ameriku. Pozrite sa na tú nádheru

Fotografie z Monikinej dielne sú výnimočné. Spojenie slovenskej tradície a detskej nevinnosti zaujalo aj v ďalekom svete.

— Foto: Archív Monika Klučiarová

ZLATÉ MORAVCE 14. augusta - Profesionálna rodinná fotografka Monika Klučiarová sa pre svoje povolanie rozhodla pred rokmi. Prvýkrát ju toto umenie uchvátilo, keď videla svojho dedka v tmavej komore vyvolávať filmy. Neskôr prišiel obdiv k svadobným fotografom a ich dokonalej schopnosti všetko si načasovať. „Vtedy sa vo mne naplno zrodila túžba byť fotografkou. Bola som presvedčená, že by to pre mňa bola obrovská česť. Dnes si svoje povolanie nesmierne vážim, rovnako ako svojich klientov, vďaka ktorým sa neustále zdokonaľujem,“ prezradila nám Monika.

Foto: Archív Monika Klučiarová

V rámci rodinného fotografovania sa Monika venuje aj tomu najmilšiemu, novorodeniatkam. „Práca s bábätkami je prekrásna. Neustále sa tu učím niečo nové a každým fotením získavam nové poznatky,“ povedala nadšená Monika. Novorodenecké fotenie má jednu dôležitú zásadu, ktorú musia detičky spĺňať. Nie sú to žiadne miery ani nič obdobné. Ide tu o „vek“, ktorý je rozhodujúci. „Vždy sa snažím dieťatko nafotiť do 14 dní od narodenia, najčastejšie sa však snažím stihnúť ten 10-ty deň, kedy je bábätko ešte veľmi spavé,“ vysvetlila. Fotenia sa zúčastňujú aj mamičky, ktoré asistujú. Takže, ako Monika priznala, sú to také spoločné diela vznikajúce priamo v domove bábätka.

Foto: Monika Klučiarová

Fotenie maličkých anjelikov Monika povýšila a dodala mu špeciálny nádych. Detičkám oblieka kroje z rôznych kútov Slovenska. Okrem toho, že vďaka krajčírskej rodine, z ktorej pochádza, vie oceniť dokonalú prácu, dokonalosť krojov dnes vníma aj cez objektív fotoaparátu. „Teraz vnímam kroje nielen po krajčírskej a vyšívanej stránke. Ako fotograf vnímam bohaté farby a vzory. O tom je fotografia. A som hrdá, že som sa narodila v národe, ktorý je ako jeden z mála autorom vzácnych ľudových skvostov.“ Kroje pre novorodeniatka zháňa priamo v konkrétnych obciach a dedinkách. Vždy si len vymyslí, o aký konkrétny má záujem a hľadá šikovné ruky, ktoré ich na mieru ušijú.

Foto: Archví Monika Klučiarová

Zábery krojovaných detí Monika dala dokopy a vytvorila kalendár. Jej zámerom bolo uchopiť ho inak a dodať mu niečo špeciálne. Túžila vdýchnuť kalendáru iný rozmer. „Svojou tvorbou som chcela reprezentovať kultúrne bohatstvo nášho národa, netradične povýšiť krásu tradícií, ktorá je zároveň spojená s myšlienkou detskej nevinnosti a čistoty. Chcela som, aby nebol kalendár len strohým meradlom času, ale aby v sebe niesol istú umeleckú hodnotu,“ prezradila pre Dobré noviny autorka. Prvý kalendár vznikol na rok 2018 a príprava trvala približne rok a pol. Už na prvý pohľad je vidieť, že k dielu priložili ruky aj mnohí ďalší, medzi nimi aj remeselníci. „10-dňoví umelci, vyšívačky, krajčírky, šuster, rezbár, právnička, dvaja kňazi a samozrejme fotograf,“ s úsmevom priznala.

Foto: Archív Monika Klučiarová

Projekt „Krojované bábätká“ sú obrovským lákadlom. Postupne prechádza výstavami po celom Slovensku. Vidieť ho mohli oči na západe, cez stred až po východ Slovenska. Najnovšie sa však Monika Klučiarová teší z toho, že o jej tvorbu prejavili záujem aj za veľkou mlákou. Vďaka Slovenke Andrei Sebenman žijúcej v USA sa jej kalendáre, pozdravy a pohľadnice budú už onedlho predávať v Národnom českom a slovenskom múzeu a knižnici. Ide o jediné akreditované múzeum svojho druhu v USA.

Andrea Sebenman Foto: Archív Monika Klučiarová

To však nie je všetko. Bola by škoda nespomenúť, čo sa s Monikinou prácou chystá. Okrem predaja by totiž mohol projekt zažiariť na vlastnej výstave práve v Spojených štátoch amerických. Ako nám sama priznala, všetko je otázka budúcnosti. O všetkom sa rokuje a treba len trpezlivo čakať. Slovenské bábätká v našich krásnych krojoch tak už možno onedlho dobyjú ďalekú Ameriku.