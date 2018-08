TASR

Dnes o 11:45 čítanie na minútu 0 zdieľaní Do údržby hradu Šomoška investuje samospráva ročne do 6000 eur

Aktuálne si väčšiu opravu žiada predovšetkým šindľová strecha hlavnej veže, na ktorú by obec chcela získať peniaze od štátu.

Hrad Šomoška. — Foto: TASR/Ján Siman

Šiatorská Bukovinka 14. augusta (TASR) – Zhruba 5000 až 6000 eur každoročne investuje samospráva obce Šiatorská Bukovinka na juhu okresu Lučenec do obnovy svojho hradu Šomoška. TASR o tom informoval starosta Juraj Badinka, podľa ktorého nie je spravovanie takéhoto veľkého objektu pre malú dedinu ľahké.

„Dvakrát sme žiadali prostriedky z programu Obnovme si svoj dom, ale nedostali sme ich. Z peňazí, ktoré vyberieme na vstupnom, sa väčšie práce nedajú spraviť. Snažíme sa preto opravovať aspoň to, na čo nám vyjdú financie. Vlani sme takto opravili všetky prístupové mostíky, spravili sme nové sedenie pri parkovisku a nové preliezačky i hojdačky pre deti. Tohto roku sme opravovali schody aj zábradlie,“ konkretizoval Badinka.

Aktuálne si väčšiu opravu podľa neho žiada predovšetkým šindľová strecha hlavnej veže, na ktorú by obec chcela získať peniaze od štátu. „Na výjazdovom rokovaní vlády bol rozpracovaný určitý návrh, ale ešte to nie je odsúhlasené. S poslancami sme však už na obecnom zastupiteľstve hovorili, že ak by nám dali napríklad 10.000 eur, skúsime pridať nejakých 7000 až 8000 eur z našich prostriedkov, aby sme strechu veže ponatierali a zakonzervovali,“ dodal.

Na Šomošku vedie zo záchytného parkoviska 1,6 kilometra dlhý náučný chodník s ôsmimi zastávkami. Pod hradným areálom sa nachádza takzvaný Kamenný vodopád, tvorený stuhnutými čadičovými stĺpmi a neďaleko je situované aj Kamenné more – veľká kamenná plocha vytvorená zo zvetraného čadiča. V blízkosti Šomošky je situovaný bývalý kameňolom Mačacia s vyhliadkovou vežou a zvyškami baníckej osady.

Hrad Šomoška pochádza z konca 13., prípadne začiatku 14. storočia. Medzi jeho vlastníkov patril Matúš Čák Trenčiansky, v 16. storočí bol jednou z protitureckých pevností. Osmanským vojskám sa však neubránil a v ich moci zostal 23 rokov. Osudným sa mu nakoniec stali stavovské nepokoje. Po porážke povstania Františka II. Rákocziho ho cisárske vojská sčasti zbúrali a odvtedy chátral. V 70. rokoch minulého storočia bol čiastočne zrekonštruovaný a konzervovaný.