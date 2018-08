Nikoleta Bugalová

Dievčatku sa nepáčilo, že otecko na dovolenke pracoval. Vyriešila to jednoducho a rozdelila celý internet

Dcérke známeho rapera sa nepáčilo, že jej otec pracuje aj na dovolenke. Jej reakcia si získala celý internet.

MOSKVA 14. augusta (Dobré noviny) - Manžel jednej z najžiadanejších modeliek sveta Aleny Shiskovej, raper Timati, trávi leto po boku svojej malej dcérky. Timati je podľa videa veľmi zaneprázdnený človek a počas plavby loďou si vybavoval dôležitý telefonát. Jeho dcérke sa to ani zďaleka nepáčilo, a tak vyriešila situáciu po svojom. Najprv skúšala prehováranie a prosenie nech telefón vypne, no keď to nezabralo, zobrala mu telefón a jednoducho ho zahodila do mora. Niektorí fanúšikovia tvrdia, že za jej správanie môže Timati, iní, že video je nafingované. Aká je pravda nevieme, avšak video vás zaručene pobaví.