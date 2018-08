Dominika Dobrocká

Dnes o 11:00 čítanie na minútu 0 zdieľaní Legendárny herec priznal, že trpí Parkinsonovou chorobou. Desivú diagnózu chce využiť na dobrú vec

Herec z legendárneho seriálu M*A*S*H zverejnil svoju diagnózu. Už roky bojuje so zákerným ochorením.

— Foto: Wikipedia CC, Twitter/Alan Alda

WASHINGTON 14. augusta - Keď sa povie meno Alan Alda, možno sa mnohí zamyslia nad tým, o koho ide. Je to predsa herec, ktorého mnohí Slováci poznajú z legendárneho seriálu M*A*S*H. Alda je jednou z najobľúbenejších osobností televíznych obrazoviek už viac ako 30 rokov. Roky utekajú a všetkým nám pribúdajú. Ani známi herci nie sú výnimkou. Z pekného mladého muža Alana Aldu je dnes 82-ročný vitálny pán, ktorému lekári diagnostikovali Parkinsonovu chorobu. Herec je však bojovník a nevzdáva sa. Rozhodol sa o diagnóze rozprávať, pomôcť a inšpirovať všetkých, ktorí týmto zákerným ochorením trpia.

Hercovi bola choroba zistená pred rokmi, no on žije bežným životom a nič nevynecháva. Skôr naopak, udržiava sa a vykonáva viac aktivít ako dnešní mladí ľudia. Na svojom Twitter účte zverejnil video, kde žongluje a odhaľuje svoju pravdu. „Rozhodol som sa ľuďom prezradiť, že mám Parkinsonovu chorobu, aby som povzbudil ostatných. Diagnostikovali mi ju pred 3 a pol rokom, ale môj život je stále naplnený,“ napísal Alda. „Ak vám chorobu diagnostikujú, pokračujte ďalej v pohybe,“ dodal.

Alda je dôkazom toho, že keď človek chce, dá sa všetko. Aj napriek ochoreniu žije život naplno a nevynecháva naozaj nič. „Mávam lekcie boxu trikrát do týždňa, hrávam dvakrát týždenne dvojhru v tenise, dokonca som začal trochu žonglovať. A nepodlieham demencii. Nie som viac dementný, ako som bol pred tým,“ zažartoval si Alda. „Možno by som to mal preformulovať. Naozaj som v poriadku,“ opravil sa herec. Legendárny herec sa rozhodol o svojom probléme hovoriť, aby ho niekto nepredbehol a nepísal o jeho ochorení z toho smutného konca. Toto presvedčenie prišlo v momente, keď si všimol príznaky na kamere.

Alan Alda chce povzbudzovať všetkých, ktorí trpia „Parkinsonom“, aby neboli vyradení zo života kvôli strachu. Rozhodol sa, že bude aj naďalej podporovať a tešiť svojich fanúšikov a zvyšovať povedomie o tejto chorobe. „Ak existuje niečo, čo môžem urobiť, chcem to,“ priznal.