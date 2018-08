TASR

Sto rokov spoločných vzťahov s USA oslávili v Brezovej pod Bradlom

Počas 17 dní navštívia diplomati 26 miest.

Ilustračné foto. — Foto: TASR

Brezová pod Bradlom 14. augusta (TASR) – Americké veľvyslanectvo sa rozhodlo osláviť 100 rokov vzájomných vzťahom medzi Slovákmi a Američanmi netradičnou roadshow po slovenských mestách. TASR informoval jeho hovorca Griffin Rozell.

Pri príležitosti podpísania dohody v americkom Pittsburghu, ktorá položila základy samostatného a demokratického Československa, sa americkí diplomati rozhodli vydať karavanom naprieč Slovenskom. "Uvedomujeme si, že nie každý má možnosť dostať sa do USA. Preto sme sa rozhodli formou roadshow priniesť aspoň časť Ameriky do slovenských miest. Keďže oslavujeme 100 rokov vzájomných vzťahov, prišlo nám to ako dobrý dôvod na takúto akciu," uviedol Rozell.

Roadshow s názvom Amerika na kolesách odštartovala 13. augusta v Brezovej pod Bradlom. "Ide o historický región z hľadiska slovenskej histórie, keďže sa tu narodil významný patriot M. R. Štefánik. Preto sme sa rozhodli začať práve v tomto meste," poznamenal hovorca.

Počas 17 dní navštívia diplomati 26 miest. "Cesta sa skončí na východe v Starej Ľubovni. Odtiaľ sa vrátime naspäť do Banskej Bystrice, kde uzavrieme toto podujatie 29. augusta počas osláv Slovenského národného povstania," uviedol hovorca amerického veľvyslanectva.

Podujatie otvorila primátorka Brezovej pod Bradlom Eva Ušiaková. "Keď nás oslovili z amerického veľvyslanectva, potešilo nás to, lebo je dôležité si pripomínať vzájomné vzťahy. Náš región výrazne zasiahla v minulosti vlna emigrácie, keď až 2000 ľudí z nášho regiónu odišlo za prácou do Ameriky," doplnila.

"Sú to významné výročia, preto je dôležité pripomenúť si priateľstvo medzi Slovákmi a Američanmi a hovoriť o našej spoločnej histórii. Dodnes nás spája hlavne túžba po slobode. Treba rozprávať aj o jednotlivých ľudských príbehoch, Slováci sa vedeli v Amerike vždy dobre presadiť. Ja a moji americkí kolegovia sa tešíme do regiónov, pretože nás zaujíma, čím ľudia žijú, čo ich trápi, kde vidia riešenia. Veríme, že sa od ľudí v regiónoch veľa dozvieme a dúfame, že aj oni od nás," uviedol americký veľvyslanec Slovensku Adam Sterling.