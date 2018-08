TASR

Vodní slalomári chcú po nevydarených MSJ na domácej vode uspieť

Slovensko bude mať v Čunove niekoľko horúcich želiezok v ohni, medailové očakávania sú spojené okrem Mirgorodského najmä s menami ako Jakub Grigar, či juniorka Soňa Stanovská.

Na snímke kanoista Marko Mirgorodský počas mediálneho tréningu slovenskej reprezentácie vo vodnom slalome pre ME juniorov a ME do 23 rokov na kanáli v Čunove 13. augusta 2018. — Foto: TASR/Pavol Zachar

Čunovo 13. augusta (TASR) - Napraviť si chuť po nie celkom vydarených MSJ vo vodnom slalome v talianskom meste Ivrea. To je hlavný cieľ slovenských reprezentantov na domácom kanáli v Čunove, kde sa od stredy 15. augusta do nedele 19. augusta uskutoční kontinentálny šampionát spolu s ME vo freestyle na kajaku.

Pred tromi týždňami na MSJ nepostúpil Marko Mirgorodský v singli do 23 rokov do finále. Obhajca titulu patril medzi najväčších favoritov, no v semifinále obsadil až 20. miesto. "Nebolo to ideálne, preto si chcem na domácich ME napraviť chuť. Chcem ísť dobré jazdy bez väčších chýb, to je môj hlavný cieľ," povedal Mirgorodský, ktorý si po MS potreboval najmä dobre oddýchnuť. "Po 'svete' som mal týždeň voľno, čo som prijal, pretože sme mali toho naozaj dosť. Bolo to aj psychicky náročné. Potom sme opäť trénovali, verím, že to v Čunove pretavíme na dobré jazdy. Mám rád tento kanál, poznáme každý kút. Na preteky sa veľmi teším, prídu ma podporiť aj najbližší."

Slovensko bude mať v Čunove niekoľko horúcich želiezok v ohni, medailové očakávania sú spojené okrem Mirgorodského najmä s menami ako Jakub Grigar, či juniorka Soňa Stanovská. "Sme v polovici sezóny, pretekári sú v najlepšej forme. Domácu vodu poznáme, ambície máme vysoké. MS nám nevyšli, darilo sa akurát Soni Stanovskej. Pár medailí nám ušlo. Teraz chceme samozrejme viac, reprezentanti chcú napraviť chuť. Verím, že to vyjde," uviedol vedúci družstva Slovenska Peter Cibák.

Stanovská sa v Čunove predstaví v K1 i C1. V Ivrei získala v prvej disciplíne striebro, v druhej bronz. "Vždy sa snažím urobiť čo najlepší výsledok. Dve individuálne medaily z ME by boli skvelé. Viem, že niektoré dievčatá neprišli, niektoré áno, takže konkurencia bude iná oproti MS, ale najlepšie dievčatá sú tu. Tiež som mala týždeň voľno pred ME, snažila som si oddýchnuť. Kanál v Čunove mám rada, teším sa na každé preteky. Dúfam, že príde veľa ľudí. Cítim sa dobre, tréningy vyzerajú fajn."

Dosiahnuť lepší výsledok chce aj Jakub Grigar, ten na svetovom šampionáte skončil siedmy. "Mal som po MS čas na oddych, verím, že to pomohlo a bude to vidieť aj na výsledkoch. Budem sa snažiť podať čo najlepšiu jazdu a verím, že to vyjde. Veľa záleží aj od šťastia, verím, že sa to teraz napraví," povedal Grigar.