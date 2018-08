TASR

Dnes o 15:13 čítanie na minútu 0 zdieľaní Na svete je ich už len pár: V bratislavskej ZOO predstavili mláďa ohrozeného leoparda cejlónskeho

Mláďa sa narodilo chovnému páru – samici Nimali a samcovi Wanjovi.

Na snímke novonarodený leopard cejlónsky počas prvej veterinárnej prehliadky v bratislavskej Zoologickej záhrade 13. augusta 2018. — Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 13. augusta (TASR) – V bratislavskej ZOO predstavili v pondelok mláďa ohrozeného leoparda cejlónskeho. Veterinárnu prehliadku absolvovalo mesiac po narodení (13.7). Informovala o tom riaditeľka ZOO Miloslava Šavelová. O mene leoparda rozhodne verejnosť, bude o ňom hlasovať.





"Ide o ohrozený druh. Na svete je už len zopár týchto divých šeliem. Toto mláďa je samička. Patrí medzi najmenšie mačkovité šelmy. Je to aj najmenší z leopardov tohto druhu. Pred pár desiatkami rokov ich bolo dokopy v zajatí aj vo voľnej prírode na Srí Lanke do sto kusov," uviedla pre TASR Šavelová.

Mláďa sa narodilo chovnému páru – samici Nimali a samcovi Wanjovi. "Matka Nimali sa narodila v bratislavskej ZOO v roku 2011. Otec Wanja sa narodil v ZOO v Holandsku v roku 2004 a k nám do ZOO prišiel v roku 2010 ako náhradný chovný samec," spresnila riaditeľka.

Mláďa budú môcť návštevníci vidieť najskôr o týždeň, už teraz však majú možnosť sledovať priamy prenos z vnútorného chovného zariadenia na monitore pri vstupe do pavilónu.

O tom, kam bude leopardie mláďa premiestnené, rozhodne podľa Šavelovej koordinátor chovu. Natrvalo v Bratislave však neostane. "Nakoľko má výborný genetický základ, predpokladám, že pôjde opäť do chovu. Takto bude možné rozšíriť počty zdravých jedincov," priblížila s tým, že ak to bude možné, opäť by tieto šelmy vypustili do prírody.

Leopard cejlónsky sa vyskytuje len na ostrove Srí Lanka a patrí medzi najmenšie mačkovité šelmy. Priemerná dĺžka gravidity je 96 dní. Zvyčajne sa rodia dve až tri mláďatá s priemernou pôrodnou hmotnosťou 500 gramov. Vo veku štyroch až šiestich týždňov začínajú opúšťať brloh. S matkou zostávajú jeden až dva roky. V súčasnej dobe sú vo voľnej prírode ohrozené najmä lovom, ale i úbytkom životného priestoru a tým ubúdaním koristi.