TASR

Dnes o 15:12 čítanie na minútu 0 zdieľaní Do súťaže Košický zlatý poklad sa prihlásilo 161 piesní

Hlavným zámerom pesničkovej súťaže je prezentácia a propagácia mladých talentovaných autorov a interpretov pôvodnej slovenskej populárnej hudby.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 13. augusta (TASR) - O Košický zlatý poklad chcelo zabojovať 161 súťažných piesní. Výberová komisia poslala priamo do finále šesť z nich a ďalších 11 ide do semifinálového kola. O tom, ktoré z nich postúpia do finále, rozhodnú poslucháči Rádia Slovensko SMS hlasovaním. Informoval o tom Juraj Kačo z RTVS.

Hlavným zámerom pesničkovej súťaže je prezentácia a propagácia mladých talentovaných autorov a interpretov pôvodnej slovenskej populárnej hudby. "Do aktuálneho už 34. ročníka Košického zlatého pokladu sa okrem nových autorov a interpretov do súťaže pravidelne hlásia aj finalisti predchádzajúcich ročníkov. Je to pre nás pozitívna spätná väzba a jasný signál, že súťaž má svoju atraktivitu a kvalitu," uviedol riaditeľ súťaže Juraj Hidvéghy.

Hlásili sa podľa jeho slov rôzne žánre, od folkovo ladených cez pop-rock či heavy metal. "Texty piesní boli väčšinou o živote a, samozrejme, v nich prevažovala večná téma lásky. Prvá šestica finalistov je známa a som zvedavý, ktorých šesť semifinálových skladieb doplní finálovú dvanástku," doplnil.

Výkonný riaditeľ Štúdia RTVS Košice Jozef Puchala podotkol, že Košický zlatý poklad má svoju históriu, výsledky aj budúcnosť. "Teší nás fakt, že počet prihlásených súťažných piesní za posledné roky neustále rastie. Podpora pôvodnej slovenskej hudobnej tvorby je aj jednou z úloh RTVS a preto považujem súťaž za zmysluplnú a dôležitú," uviedol.

Finálový koncert súťaže sa uskutoční 10. októbra v košickom Kulturparku. RTVS odvysiela priamy prenos v éteri Rádio Slovensko a televízny dokument z podujatia odvysiela Dvojka. Autori a interpreti víťazných skladieb si odnesú finančné ceny. Absolútny víťaz bude môcť víťaznú pieseň bezplatne nahrať v štúdiu Slovenského rozhlasu.