TASR

Dnes o 15:11 V Detve začali stavať infraštruktúru pre belgickú spločnosť Punch

Ešte tento rok by malo mesto postaviť aj prístupovú cestu k závodu, vrátane verejného osvetlenia, chodníka a dažďovej kanalizácie.

Ilustračná snímka. — Foto: PPS Group

Detva 13. augusta (TASR) - Stiahnutím ornice, budovaním siete vysokého napätia a prekládkou teplovodu začali v uplynulých dňoch v Detve s výstavbou inžinierskych sietí pod nový závod belgickej spoločnosti Punch. Dokončený závod by tam mal stáť do konca budúceho roku. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Mestského úradu v Detve Zuzana Vrťová.

Ešte tento rok by malo mesto postaviť aj prístupovú cestu k závodu, vrátane verejného osvetlenia, chodníka a dažďovej kanalizácie. Zriadiť sa má tiež prípojka elektrickej energie, plynovod a splašková kanalizácia.

Závod na výrobu komponentov pre automobilový priemysel má vyrásť na ploche asi desiatich hektárov. Vlani v novembri detvianski poslanci schválili pre tento účel odpredaj mestských pozemkov za viac ako 1,06 milióna eur. Investorovi však musí mesto podľa zmluvy postaviť asi kilometrovú prístupovú cestu, vrátane príslušnej infraštruktúry.

Spoločnosť by mala začať s výrobou do konca roku 2019, pričom by mal zamestnať 352 ľudí. V závode má navyše vzniknúť ešte ďalších vyše 200 pracovných miest, a to príchodom nemeckej spoločnosti ZF, ktorá si má od firmy Punch časť výrobného závodu prenajať. Táto spoločnosť už robí niekoľko mesiacov v meste aj nábor pracovníkov.

Súčasťou novej investície má byť aj priemyselný vývoj produktov a výrobných nástrojov, kde nájde uplatnenie 30 konštruktérov s vysokoškolským technickým vzdelaním. Zámerom investora je v budúcnosti spolupracovať aj so školami na projektoch duálneho vzdelávania a praxe a na svojich výskumno-vývojových aktivitách aj so slovenskými vysokými školami i vedeckými inštitúciami.