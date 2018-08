Dominika Dobrocká

Mamičku pri kojení okríkli, aby sa zakryla. Ona svojou reakciou pobavila celý internet

Matku troch detí upozornil neznámy muž, aby sa počas dojčenia zakryla. Bez problémov poslúchla a dnes je z nej hviezda internetu.

— Foto: Facebook/Carol Lockwood

CABO SAN LUCAS 13. augusta - Dojčenie na verejnosti rozdeľuje ľudí na dva tábory. Niektorým to nevadí vôbec, iní sú pohoršení a zásadne proti. Matky, ktoré s dojčením na verejnosti nemajú problém, sa tak pravidelne stretávajú s nepeknými pohľadmi a uštipačnými poznámkami. Nepríjemnú situáciu zažila aj matka troch detí Melania Dudleyová. Keď sa so svojou rodinou vybrala na dovolenku do Mexika, navštívili spoločne miestnu reštauráciu. Jej najmladšie, iba štvormesačné dieťa si pýtalo jesť, a tak žena neváhala. Počas jedla si zobrala bábätko k sebe a začala ho dojčiť. Nepáčilo sa to mužovi, ktorý sedel neďaleko rodinky. „Boli sme s celou rodinou na dovolenke v Cabo San Lucas, keď ma nejaký pán požiadal, aby som sa zakryla,“ opísala situáciu Melania.

Ako matka troch potomkov priznala, že sa vo väčšine prípadoch skrýva, avšak teraz sedeli v zadnej časti reštaurácie, a tak to neriešila. Keď však prišla výzva zo strany neznámeho muža, okamžite zareagovala. Od svojho muža si zobrala šatku a zakryla sa. Nie však tak, ako si pán želal. Ona totiž namiesto prsníka hodila šatku na svoju hlavu a v úplnom pokoji dojčila ďalej. Tento moment niektorý z členov rodiny zachytil na fotografiu, a tak sa mohol o incidente dozvedieť celý svet.

O zverejnenie na sociálnej sieti Facebook sa postarala rodinná priateľka Carol Lockwoodová, ktorá k záberu pripísala aj pár slov. „Kamarátkinej neveste niekto povedal, aby sa počas dojčenia zakryla, tak to naozaj urobila! Nikdy som ju nestretla ale myslím si, že je skvelá,“ okomentovala Lockwoodová. Nezabudla upozorniť aj na to, že sa žena počas kŕmenia nenachádzala v žiadnej náboženskej oblasti a vonku bolo neznesiteľných 32 stupňov Celzia. Príspevok sa okamžite začal šíriť po celom svete. Doposiaľ si vyzbieral 134 tisíc lajkov, 19 tisíc komentárov a 225 tisíc zdieľaní. Reakcie pod príspevok sa rozdeľovali tak, ako bolo už na začiatku spomenuté. Jedni Melaniine správanie ocenili, tí druhí súhlasili s neznámym mužom. Príspevok však tak či tak zasiahol naozaj obrovské množstvo ľudí po celom svete.