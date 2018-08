TASR

Dnes o 12:12 čítanie na minútu 0 zdieľaní V Štúrove chýbajú menšie byty, mesto pripravilo riešenia

K pripravovaným opatreniam mesta patrí aj rekonštrukcia Domu opatrovateľskej služby vedľa farnosti na Sobieskeho ulici.

Pešia zóna v Štúrove, archívna snímka. — Foto: Teraz.sk/Monika Voleková

Štúrovo 13. augusta (TASR) – V meste Štúrovo v okrese Nové Zámky chýbajú menšie byty. Podľa primátora Eugena Szabóa je značný záujem najmä o jednoizbové byty a garsónky. O takéto byty žiadajú predovšetkým samostatne žijúce osoby, seniori, mladí ľudia, ktorí sa chcú osamostatniť a osoby s nízkym príjmom. "Tento stav nás núti zaoberať sa rôznymi alternatívami riešenia bývania a zároveň využiť možnosti financovania zo Štátneho fondu rozvoja bývania," konštatoval Szabó.

Riešením súčasnej situácie by malo byť niekoľko opatrení. Patrí k nim aj predaj pozemkov na individuálnu výstavbu rodinných domov na Sobieskeho ulici, ktorý sa uskutoční formou obchodnej verejnej súťaže do konca tohto roka. Podpísaná je aj zmluva na výstavbu nájomného bytového domu so šiestimi jednoizbovými bytmi a ôsmimi garsónkami. Vybavenosť domu bude na úrovni nízkeho štandardu. Dom by mal do konca budúceho roka vyrásť na Dunajskej ulici. "Momentálne sa rieši petícia zo strany obyvateľov danej lokality," poznamenal primátor.

K pripravovaným opatreniam mesta patrí aj rekonštrukcia Domu opatrovateľskej služby vedľa farnosti na Sobieskeho ulici. "Momentálne prebiehajú prípravné projektové práce a štúdie bytového domu. Obnovenú budovu plánujeme odovzdať do užívania v priebehu roka 2021," uviedol Szabó. Medzi výhľadové projekty patrí výstavba nového bytového domu alebo obytného komplexu so zameraním na rodiny s deťmi.

V súčasnosti vlastní mesto 24 bytov v dvoch bytových domoch na Ulici kozmonautov, 23 izieb garsónkového typu v bytovom dome na Sobieskeho ulici a päť samostatne stojacich domov s bytmi tretej a štvrtej kategórie. Okrem bytového domu na Ulici kozmonautov sú podľa primátora všetky nehnuteľnosti v zlom technickom stave a niektoré izby ani nie sú vydávané pre ich zlý stav.