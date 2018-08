TASR

Po železničnej trati Košice - Jelšava prejde nostalgický vlak

Detská železnica v košickom Čermeľskom údolí. — Foto: TASR/František Iván

Košice 13. augusta (TASR) - Ďalší mimoriadny vlak na železničnej trati, po ktorej už vlaky bežne nepremávajú, vyrazí z Košíc do Jelšavy v sobotu 18. augusta. Nostalgická jazda na tamojšie Kaštieľne dni sa uskutoční aj pri príležitosti 125. výročia otvorenia železničnej trate Muráň – Plešivec. TASR o tom informoval predseda občianskeho združenia (OZ) Detská železnica Košice Ľubomír Lehotský.

Mimoriadny vlak, zostavený z dnes už historických motorových vozňov typu M152, vyrazí z Košíc o 9.05 h, odchod vlaku z Jelšavy do Košíc je naplánovaný na 18. h. "Chceme, aby si návštevníci stihli užiť podujatie pripomínajúce život v stredoveku a aby východniari z Košíc a okolia spoznali tento kedysi slávny, no stále pekný kút Gemera," pripomenul Lehotský s tým, že Jelšavu si bude možné prezrieť aj so sprievodcom. Podľa jeho ďalších slov sprievodným podujatím bude aj vyhliadková jazda na trase Jelšava - Muráň o 11.20 a 12.45 h.

"Z okna vagóna budú cestujúci vidieť predovšetkým krajinu, ktorá sa mení z tej, ktorá je poznačená banskou ťažbou až po úpätie Národného parku Muránska planina. Cesta vlakom je vždy iná ako v aute. Ak je to vláčik historický alebo nostalgický, je to o to väčší zážitok. K tomu je tu spoločenská atmosféra a nadviazanie nových kontaktov," spresnil Lehotský.

OZ Detská železnička Košice organizuje výlety do viacerých častí regiónu, no najmä tam, kde už bežne osobné vlaky nejazdia a týmto typom dopravy sa tam dá dostať iba výnimočne. "Ide napríklad o Štítnik, Ochtinú, Slavošovce, Medzev, Jasov, Sečovce, Telgárt, Betliar či Dobšinú," pripomenul Lehotský.