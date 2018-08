TASR

Regionálnu značku Gemer-Malohont získali ďalší šiesti výrobcovia

Uspela aj obec Muráň so svojimi muránskymi buchtami.

Hrachovo 13. augusta (TASR) – Značku Regionálny produkt Gemer-Malohont (RPGM), ktorá je určená pre tradičné výrobky a služby z rovnomenného regiónu na území okresov Rimavská Sobota, Revúca a Poltár, získali pre svoje produkty ďalší šiesti miestni výrobcovia. TASR o tom informovala Miroslava Vargová, manažérka Miestnej akčnej skupiny (MAS) Malohont, ktorá je koordinátorom uvedeného regionálneho značenia.

„Všetky žiadosti o udelenie značky boli na základe popisu produktov, podporných dokumentov a vzoriek posúdené certifikačnou komisiou. Tá rozhodla o pridelení značky všetkým šiestim žiadateľom,“ priblížila manažérka MAS.

Označenie RPGM tak po novom bude môcť používať Július Pravotiak z Hrnčiarskej Vsi pre svoje drevené rezbárske výrobky, Tatiana Longauerová z Rimavskej Soboty pre osúchy a chlebíky, a Martin Böhmer z Revúcej na med vlastnej výroby. Uspela aj obec Muráň so svojimi muránskymi buchtami, Roľnícka spoločnosť Bottovo so surovým kravským mliekom a osivom obilnín i strukov, ako aj Ladislav Hosszúréti z Rimavských Janoviec so zeleninou vlastnej produkcie.

Hlavným cieľom tohto regionálneho značenia je podľa Vargovej pomoc miestnym živnostníkom, remeselníkom a malým firmám s propagáciou ich výrobkov, čím sa zároveň podporuje rozvoj regiónu a prispieva sa k jeho propagácii. „Ochranná známka, ktorou sú tieto produkty označované, je zárukou toho, že sú vyrobené v regióne Gemer-Malohont. Okrem toho spĺňajú aj ďalšie kritériá, napríklad určitý podiel ručnej práce, či využívanie tradičných postupov a miestnych zdrojov,“ zakončila manažérka MAS.