Dnes o 10:56 čítanie na minútu 0 zdieľaní Trnavu bude hnať v odvete vypredaný štadión, Látal očakáva ťažký duel

Slovensko-srbskú konfrontáciu bude ako hlavný rozhodca viesť Holanďan Serdar Gözübüyü.

Na snímke tréner FC Spartak Trnava Radoslav Látal. — Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 13. augusta (TASR) - S podporou vypredaného hľadiska na štadióne Antona Malatinského budú futbalisti Spartaka Trnava v utorok od 20.30 h bojovať proti Crvenej Zvezde Belehrad o postup do play off Ligy majstrov. V srbskej metropole uhral slovenský majster remízu 1:1 a tréner Radoslav Látal by bral remízu aj v odvete. Musela by však znamenať postup jeho zverencov.

Pred týždňom bol kormidelník Trnavy spokojný s hrou defenzívy. Pracovala až na gólový moment výborne, srbskí novinári však Látalovi pripomenuli, že doma by mal hrať Spartak otvorenejšiu partiu. Šéf lavičky však matematiku dobre pozná: "Nám predsa stačí remíza 0:0. Naša hra je postavená na defenzíve a z nej budeme vychádzať aj doma," reagoval Látal a dodal: "Uvedomujeme si, že nás čaká ťažká práca a sme iba v polčase. Poznáme silu Crvenej Zvezdy. My sme išli do tohto dvojzápasu ako outsider, favoritom je stále Crvena."

Generálka na utorok vyšla Trnave na výbornú. Kým pred týždňom tréner Spartaka vyzdvihol možnosť kormidelníka CZ, že mohol ušetriť niektoré opory v ligovom zápase, teraz k tomuto kroku pristúpil aj Látal. V sobotňajšom zápase Fortuna ligy nehrali proti Michalovciam niektorí členovia základnej zostavy. Oproti duelu v Belehrade odpočívali Chudý, Tóth, Godál, Čonka a Rada, z lavičky náhradníkov naskočili do zápasu Grendel, Greššák a Bakoš. "Bola to pre mňa veľká dilema, či máme šetriť hráčov, alebo nie. Teší ma, že náhradníci podali solídny výkon a my sa môžeme pripravovať na Belehrad. Som rád, že sme vyhrali, lebo sme potrebovali body," pochválil Látal hráčov, ktorí prispeli ku hladkej výhre 3:0. Generálka vyšla navlas rovnako aj srbskému majstrovi, ktorý hral svoj duel v nedeľu proti Spartaku Subotica. Tréner Vladan Milojevič do neho nepostavil dve najväčšie opory Bena Nabouhaneho a Nemanju Radonjiča, jeho zverenci napriek tomu nasúkali súperovi tri góly.

V Trnave je o odvetu 3. predkola veľký záujem, vstupenky sa minuli expresným tempom. Klub už na druhý deň od skončenia 1. zápasu informoval v tlačovej správe, že zápas je beznádejne vypredaný. Podporu v hľadisku však budú mať aj Srbi. Klub z Belehradu dostal 1500 lístkov.

Slovensko-srbskú konfrontáciu bude ako hlavný rozhodca viesť Holanďan Serdar Gözübüyü, zápas vysiela RTVS na Dvojke. Postupujúci tím z dvojzápasu narazí v play off na jedného z dvojice FC Salzburg - FK Škendija 79 (prvý zápas 3:0). Na zdolané mužstvo bude čakať v play off Európskej ligy víťaz dvojzápasu Olimpija Ľubľana - HJK Helsinki (3:0).