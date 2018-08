Dominika Dobrocká

Smútiaca kosatka sa po viac ako 2 týždňoch navždy rozlúčila so svojím mŕtvym mláďaťom

Príbeh zarmútenej kosatky sledoval celý svet. Jej žiaľ nad stratou potomka skončil. S nevládnym telíčkom sa po dlhých dňoch navždy rozlúčila.

Matka kosatka na zábere z 24. júla tlačí a nesie svoje mŕtve mláďa (vpravo) nad hladinou. — Foto: TASR/AP

WASHINGTON 13. augusta - Kosatky už celé stáročia fascinujú ľudí a veľa sa hovorí najmä o spôsobe ich komunikácie vďaka jedinečným zvukom. Najnovšie však títo morskí velikáni zaujali svet tým, ako emotívne prežívajú svoju materinskú lásku a bolesť zo straty mláďaťa.

Kosatka menom Tahlequah, či vedcami pomenovaná J35, niesla mŕtve telíčko svojho mláďaťa nad hladinou Tichého oceána viac ako dva týždne. Dlhoočakávaný prírastok poslednýkrát vydýchol len pol hodinu po narodení a jeho matka sa ho nedokázala vzdať. Po ťažkom vysporiadaní sa z obrovskej straty, rozlúčenie so svojim potomkom po dlhých dňoch a stovkách kilometrov Tahlequah konečne zvládla. Potvrdili to vedci, keď videli zarmútenú matku plávať v blízkosti ostrova San Juan pri pobreží Washingtonu. Výkonný riaditeľ Centra pre výskum veľrýb Kena Balcomba, sa zdala byť 20-ročná kosatka zdravá aj napriek dlhému utrpeniu. „J35 dnes plávala okolo mojich okien s inými kosatkami a vyzerala veľmi energicky a zdravo,“ potvrdil vo svojom vyhlásení Balcomb.

Foto: whaleresearch.com

Strach a obavy

Vedci odhadujú, že skupina kosatiek čakala na jej mláďa dokonca až tri roky. Gravidná samička sa preto stala pre celú rodinu naozaj dôležitým členom. Vedcov však zaujalo jej trúchlenie. Vidieť u tohto druhu smútok zo straty mláďaťa nie je podľa nich nič nezvyčajné, hoci si to doteraz exaktne nedokážu vysvetliť. Oceanológov však prekvapuje, ako intenzívne svoju bolesť od 24. júla prežíva. Podľa nich to trvá už naozaj pridlho. „Veľmi sa bojím o jej zdravie,“ uviedla počas pozorovania Tahlequah pre Seattle Times vedkyňa Deborah Gilesová z univerzity vo Washingtone, ktorá ju z bezpečnej vzdialenosti pozorovala približne jedenásť hodín denne. „Je to dvadsaťročná samica v plodnom období a my ju potrebujeme,“ dodala.

Smúti celá rodina

Bolesť z obrovskej straty však neprežívala iba Tahlequah, ale aj celá jej 75-členná rodina, s ktorou dlhé roky žije. Dôkazom bola pomoc, ktorú vysilenej matke poskytovali a pomáhali jej telo mláďaťa nosiť. Ich veľkú stratu podčiarkovali ešte viac silné kvílivé zvuky, ktoré vydávali. Kosatka je po človeku druhý najrozšírenejší cicavec na Zemi a podľa vedcov niektoré emócie prežíva podobne, ako „kráľ tvorstva“.

Ohrozený druh

V posledných rokoch sa počty tohto druhu rapídne znižujú, a tak sa dostal na zoznam ohrozených druhov. Dôvodom je intenzívny rybolov lososa kráľovského, ktorý tvorí základnú zložku potravy kosatiek. Ich kŕmenie a vzájomnú komunikáciu ruší aj hluk, ktorý človek vytvára vďaka lodnej doprave a ktorý sa vo vodách oceánu šíri do obrovských vzdialeností. Ich existenciu však ohrozujú aj toxické látky či odpad, ktorými sú oceány zamorené.

Foto: TASR/AP

Toto všetko má vplyv aj na ich párenie a plodnosť. Nové prírastky už nie sú také bežné ako kedysi. Minuloročná štúdia dokonca odhaduje, že od roku 2007 do 2014 bola úspešná len tretina všetkých tehotenstiev kosatiek. „Smutná časť na tomto príbehu by nemala byť tá, že kosatka trúchli,“ prezradila environmentalista Kaeli Swiftová pre Seattle Times. „Smutné je, že naša kriticky ohrozená skupina kosatiek stratila ďalšie mláďa, na to by sa mali ľudia zamerať,“ vysvetlila Swiftová.

Obrovská strata

Práve toto mláďa bolo prvým narodeným od roku 2015. Tahlequah je jedna z dvoch kosatiek, ktoré vedci monitorujú. Druhou je 3-ročná Scarlet alebo J50, ktorá je momentálne kriticky podvyživená. Vedci sa tak snažia obe kŕmiť.