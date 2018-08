TASR

Prehľad o novinkách na slovenskom knižnom trhu

Temný švédsky triler Rašelinisko z pera Susanne Jansson zavedie čitateľa do močarín severného Švédska, mestečka Mossmarken. Helen Ahpornsiriová je autorkou knižky Rok v prírode.

Ilustračná snímka.

Bratislava 13. augusta (TASR) – Nové tituly žánrov románového, detektívneho trileru, poviedkového či populárno-náučného pribudli v uplynulom týždni na pultoch slovenských knižných obchodov.

Temný švédsky triler Rašelinisko z pera Susanne Jansson zavedie čitateľa do močarín severného Švédska, mestečka Mossmarken, kde na okraji rašeliniska v dávnych časoch ľudia nechávali bohom obety. Biologička Nathalie, ktorá sem prichádza pracovať na výskumnej úlohe, ukrýva temné tajomstvo. Mossmarken bol kedysi jej domovom, vrátila sa sem, aby sa vyrovnala s traumou z detstva. Naviac, keď v močarinách nájde muža v bezvedomí s vreckami plnými zlata.

Helen Ahpornsiriová je autorkou knižky Rok v prírode. Čitateľ sa prostredníctvom tejto knihy prejde prírodou počas štyroch ročných období, v ktorej sú ilustrácie vytvorené iba z ručne vylisovaných rastlín. Výtvarníčka Helen Ahpornsiriová premieňa rastliny na divé zajace, poletujúce lastovičky či hravé motýle. S každou stránkou sa pred očami čitateľa zmenia pestrofarebné kvety na nádherné zvieratá. Čaro každého kvetu umožní objaviť zázraky prírody počas celého roka.

V reedícii po dlhšom období vychádza román maďarského autora Imreho Kertésza s názvom Bezosudovosť. Zdanlivo neosobný apatický úškrn, s ktorým sa hlavný hrdina vyrovnáva s realitou 'v lágri', ktorý pokladal aj transport do neznáma za dobrodružstvo. Autor totiž nezobrazil problematiku holokaustu tradične, z morálneho či citového hľadiska, ale predstavil ju svojským jazykom rozprávača s autobiografickými črtami. Kniha vyšla prvý raz v roku 1975 a dnes patrí medzi najpozoruhodnejšie literárne diela 20. storočia. Podľa románu bol nakrútený aj rovnomenný film.

Winter Renshawová je autorkou románu s nádychom erotiky Absint. Mužskej hlavnej postave sa na displeji zobrazovalo meno Absint. Poznal ju však ako podmanivý hlas v telefóne, s ktorým neskoro do noci viedol debaty o Proustovi a Hemingwayovi, kde-tu aj necudnými. Nikdy sa nestretli. Až raz vpochodovala k nemu do kancelárie s otázkou „chceli ste so mnou hovoriť, pán riaditeľ?“ Okamžite ju podľa toho hlasu spoznal, dievča v obtiahnutých legínach a tielku s hlbokým výstrihom.

Pre teba aj zomriem a iné stratené texty je názov zbierky posledných nepublikovaných poviedok, ktorých autorom je Francis Scott Fitzgerald. Ten neplánoval vydať tieto poviedky ako zbierku. Väčšinu z nich rozosielal v 30. rokoch 20. storočia ako príspevky do veľkých časopisov, kde ich ešte za jeho života prijali, ale napokon nepublikovali. Niektoré vznikli v podobe filmových námetov, ktoré posielal producentom, no filmy sa z nich nestali. Sú medzi nimi poviedky zo spisovateľovej ranej tvorby aj z obdobia krátko pred koncom života.