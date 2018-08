TASR

Koepka vyhral PGA Championship o dva údery pred Woodsom

Koepka nesúťažil od januára do mája, keď sa zotavoval po operácii zraneného zápästia.

Americký golfista Brooks Koepka po výhre na turnaji PGA Championship v Missouri s Bellerive Country Club, 13. augusta 2018. — Foto: TASR/AP

Washington 13. augusta (TASR) - Brooks Koepka vyhral golfový turnaj PGA Championship v Missouri's Bellerive Country Club. Dvadsaťosemročný Američan zdolal legendárneho Tigera Woodsa o dva údery a získal celkovo svoj tretí major titul v kariére.

Koepka nesúťažil od januára do mája, keď sa zotavoval po operácii zraneného zápästia. Po návrate triumfoval v júni na US Open a od roku 2000 je prvý golfista, ktorý sa tešil v jednom roku z prvenstva na US Open i PGA Championship. Informovala o tom agentúra DPA.