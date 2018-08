TASR

Dnes o 10:10 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Union ZP zvyšuje príspevok na zubné ošetrenie a dentálnu hygienu

Union ZP zvyšuje príspevok na zubné ošetrenie a dentálnu hygienu pre deti aj dospelých.

Ilustračné foto — Foto: TASR/František Iván

Bratislava 13. augusta (OTS) - Návšteva zubára nikdy nie je lacný „špás“ a je bežné, že za ošetrenie musíme doplácať desiatky až stovky eur. A to aj v prípade, ak má zubný lekár zmluvu so zdravotnou poisťovňou, v ktorej je pacient poistený. Zubár môže totiž požadovať platbu nad rámec toho, čo mu preplatí poisťovňa. Ide o takzvaný nadštandard, ktorého cenu si určuje sám zubný lekár. Z verejného zdravotného poistenia je uhrádzaný len štandard, ktorý predstavujú napríklad o výkony prvej pomoci pri bolestiach zubov, zubné výplne zo štandardných materiálov, odstránenie kazu, RTG vyšetrenie, extrakcie a resekcie zubov. To všetko však len za predpokladu, že pacient v minulom roku absolvoval preventívnu prehliadku.

„Doplatok pacienta tvorí všetko, čo je nadštandard, a teda čo presahuje rámec verejného zdravotného poistenia, ako napríklad určité stomatologické náhrady, čelustno-ortopedické aparáty a materiál na ich vyhotovenie,“ uviedla Ingrid Dúbravová, riaditeľka odboru interných revíznych činností Union zdravotnej poisťovne. Základom prevencie je dôsledná starostlivosť o chrup a pravidelná účasť na preventívnej prehliadke u zubného lekára. Pokazené zuby môžu byť príčinou mnohých zdravotných komplikácií. Nedávno prezentovaná štúdia poukazuje na preukázané prepojenie zápalov medzi zubami a pľúcami, kĺbmi, pečeňou a srdcom. V rámci prevencie vzniku zubného kazu výrazne pomôže aj dentálna hygiena. Odstránením zubného povlaku a kameňa, v ktorom sa udržuje prevažná časť ústnych baktérií, je možné tiež znížiť aj riziko vzniku paradentózy a iných chorôb ústnej dutiny.

Aj preto Union zdravotná poisťovňa pravidelne prináša pre svojich poistencov mnoho benefitov, ktoré im vykompenzujú finančné výdavky za zdravotnú starostlivosť. „Union zdravotná poisťovňa je priekopníkom v dentálnych benefitoch na Slovensku. Nami zavedený zubný benefit vyvolal v posledných mesiacoch najväčší záujem a to aj u konkurencie. Teší nás, že sme pomohli tisícom našich poistencov v starostlivosti o zuby. Preto už od stredy 15. augusta majú naši poistenci možnosť využiť príspevok vo výške až 100 eur na zubné ošetrenie a dentálnu hygienu. Týmto krokom chceme pomôcť všetkým poistencom znížiť finančnú záťaž, ktorá je spojená so starostlivosťou o zuby vo forme doplatkov u zubára,“ povedala členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne, Elena Májeková.

Ako ďalej doplnila, príspevok 100 eur platí rovnako pre dospelých, ako aj pre detských poistencov. Dochádza teda k zlúčeniu jednotlivých zubných benefitov do jedného komplexného balíka. Z príspevku môžu poistenci čerpať sumy na rôzne výkony stomatologickej starostlivosti ako napríklad dentálna hygiena, korunky, mostíky a podobne.

Príspevok na zubné ošetrenie a na dentálnu hygienu je maximálne súhrnne 100 eur na kalendárny rok a platí pre ľubovoľný počet ošetrení. Podmienkou je absolvovanie preventívnej prehliadky u stomatológa v predchádzajúcom kalendárnom roku. O príspevok môže poistenec požiadať prostredníctvom Online pobočky.