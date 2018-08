TASR

Dnes o 09:33 čítanie na minútu 0 zdieľaní Trénerovi Emerymu nevyšla ligová premiéra: Súper si zaslúžil vyhrať

Domáci lodivod Unai Emery, ktorý vystriedal na lavičke Arsene Wengera, uznal súperove kvality.

Unai Emery, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Londýn 13. augusta (TASR) - Futbalisti úradujúceho anglického šampióna Manchestru City vykročili víťazne za obhajobou titulu v Premier League. V nedeľňajšom dueli prvého ligového kola zvíťazili na ihrisku Arsenalu Londýn 2:0 a nedopriali tak domácemu trénerovi Unaiovi Emerymu úspešný súťažný debut na lavičke "kanonierov".

Hostia otvorili skóre v 14. minúte, keď sa po individuálnej akcii presadil Raheem Sterling. Druhý gól dal v 64. minúte Bernardo Silva, ktorý nechytateľnou strelou zvnútra šestnástky nedal šancu Petrovi Čechovi v domácej bránke. "Je to dôležitý štart do sezóny. Zápas sme zvládli výborne a musíme v tom pokračovať. Dali sme dva góly, bránili sme veľmi dobre a hrali sme kompaktne. Najmä na začiatku druhého polčasu to nebolo ľahké. No dnes sme boli lepší a zaslúžene sme vyhrali," citovala Silvu klubová stránka.

"Veľakrát som povedal, že náš štandard je veľmi vysoký. No mám pocit, že sa môžeme stále zlepšovať. Moji hráči ešte nie sú po majstrovstvách sveta v ideálnej kondícii. Proti Arsenalu sme však hrali dobre. Je to ale len prvý krok, potrebujeme trochu času a určite budeme hrať ešte lepšie," uviedol tréner víťazného tímu Pep Guardiola.

Domáci lodivod Unai Emery, ktorý vystriedal na lavičke Arsene Wengera, uznal súperove kvality: "Myslím si, že súper si zaslúžil vyhrať, aj keď v druhom polčase sme si vytvorili nejaké príležitosti. V úvode sme nechávali hosťom veľa priestoru na kombináciu. Náš výkon bol postupom času stále lepší, moji hráči behali a bojovali. Potrebujeme však pracovať na taktike a defenzíve, aby sme sa čo najviac priblížili tímu ako je Manchester City. Je vidieť, že tréner Guardiola pracuje s tímom už tretí rok, kým my sme iba na začiatku našej cesty."