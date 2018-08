TASR

Dnes o 09:06 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Gitarista František Griglák oslávi 65. narodeniny

Hral so skupinou Pressburg, spolupracoval s viacerými slovenskými interpretmi, medzi nimi boli Janko Lehotský, Marika Gombitová, Robo Grigorov, bol pri nahrávaní hitu Loď do neznáma.

Zľava Fedor Frešo, Pavol Hammel a František Griglák počas záverečného koncertu turné skupín Prúdy a Olympic v Športovej hale na Pasienkoch v Bratislave 16.februára 1997. Prúdy na ňom hrali v klasickej zostave: Marián Varga, Pavol Hammel, Fedor Frešo, František Griglák, doplnenej o nových členov Igora Skovaya a Martina Hanzela, archívna snímka. — Foto: TASR - Pavol Funtál

Bratislava 13. augusta (TASR) – Známy slovenský gitarista a skladateľ František Griglák oslávi 65. narodeniny. Bratislavský rodák (*13.8.1953) mal päť, keď začal chodiť do prípravy na klavír. Pokračoval na Ľudovej škole umenia a neskôr na Konzervatóriu, kde študoval hru na gitare. Prvú gitaru dostal od starého otca.

V závere 60. rokov založil s kamarátmi skupinu Inside Of Fire, ktorá hrala cover verzie britských interpretov. V roku 1970 nastúpil na post gitaristu k Pavlovi Hammelovi a Prúdom. Tu sa uplatnil aj ako skladateľ, hity Medulienka, Hermína, Koče plné ruží či Zlatovláska sú z jeho autorského pera. V roku 1971, už ako člen skupiny Collegium Musicum, nahrával známy album Konvergencie.

Spolu s Tomášom Berkom, Pavlom Kozmom a Lacom Lučeničom založili v roku 1973 skupinu Fermata. Lučeniča vystriedal neskôr basgitarista Fedor Frešo. Griglák je autorom väčšiny skladieb, ktoré Fermáta vydala na jedenástich štúdiových albumoch.

V roku 1986 založil skupinu Avion, ktorá však nemala dlhé trvanie. Spevákom bol Pavol Habera, ktorý potom prešiel k martinskej kapele Team. Hral so skupinou Pressburg, spolupracoval s viacerými slovenskými interpretmi, medzi nimi boli Janko Lehotský, Marika Gombitová, Robo Grigorov, bol pri nahrávaní hitu Loď do neznáma, spolu s Pavlom Horváthom a Pecim Uherčíkom vytvorili formáciu Magma.

František Griglák patrí medzi popredné osobnosti slovenskej hudobnej scény. Ako člen skupiny Prúdy podnikne spolu s Pavlom Hammelom turné Prúdy The Best Of Tour 2018.