Vydarená trnavská koncertná nedeľa s Anastaciou

Americká speváčka Anastacia. — Foto: TASR/AP

Bratislava 13. augusta (TASR) – Už dávno nevítal trnavský mestský amfiteáter tak vzácneho hosťa, akým je americká speváčka Anastacia. Už dávno táto popová legenda nekoncertovala v tak útulnom a malom priestore, akým tento amfiteáter je. Slovenský Rím bol v nedeľu večer (12.8.) jednou zo zastávok Anastacie na jej The Evolution Tour 2018. Predstavuje na ňom piesne z nového albumu Evolution, ktorý vydala v septembri minulého roka.

Ahoj, ako sa máte?, pozdravila, vlastne prečítala z „ťaháku“ speváčka v úvode zaplnený amfiteáter, v ktorom sa tiesnilo 2.500 divákov. Zapotili sa technici pri stavbe koncertného pódia, vošlo sa na šírku doslova na centimetre. Medzi prvým radom hľadiska a pódiom bolo iba pár metrov, čo je ideálne pre dobrý kontakt interpreta s divákmi. Stalo sa tak od prvej pesničky, bola ňou Left Outside Alone, hit z tretieho albumu Anastasia, ktorý vyšiel v marci 2004 a dostal sa na prvé miesto v anglickej hitparáde. Po nej to bola Caught In The Middle z nového albumu. Z neho potom zaznelo v priebehu koncertu ďalších päť piesní, Before, Nobody Loves Me Better, Why, Boxer a My Everything. Z predchádzajúcej tvorby zaradila do playlistu I Can Feel You, Redlight, Sick & Tired a prvá tancovačka v hľadisku, Before, Cowboys & Kisses, One Day In Your Life, Stupid Little Things, Paid My Does, Use Somebody. Odchod zo scény si musela vykúpiť speváčka dvomi prídavkami, už spomínanou skladbou My Everything a hitom I'm Outta Love.

Výborná bola sprievodná kapela aj s dvojicou šarmantných vokalistiek a tanečníčok Sarou a Kristínou. Osem šťastlivcov si z koncertu odnieslo aj suvenír v podobe trička, ktoré Anastacia a jej muzikanti hádzali do hľadiska. V priebehu pol druha hodinového koncertu sa speváčka ani raz neprezliekla, čo je na americkú šou malým prekvapením, zato sa trikrát prezúvala.

Speváčka, skladateľka, producentka a módna návrhárka Anastacia Lyn Newkirk (*17.9. 1968, Chicago, Illinois, USA) s mezzosopránovým hlasom sa presadila v roku 2000, v marci 2000 vyšiel jej debutový album Not That Kind, v decembri 2001 druhý Freak Of Nature a tretí s názvom Anastacia v marci 2004. Na svojom konte má sedem štúdiových albumov, siedmym je Evolution zo septembra minulého roka. V americkej tanečnej hitparáde mala päť skladieb, tri z nich na prvom mieste. Populárna je aj v Anglicku a Európe, v anglickom rebríčku mala dvanásť skladieb. K diskografii patria aj dva kompilačné a tri koncertné albumy.

V roku 2003 jej diagnostikovali rakovinu prsníka, s ktorou sa úspešne popasovala. V Mexiku sa 21. apríla 2007 vydala za svojho bodyguarda Wayne Newtona. Rozišli sa v apríli 2010. Žila dlhšie obdobie v Los Angeles, v roku 2018 sa presťahovala na Floridu. Koncert v Trnave bol jej treťou návštevou Slovenska, v Bratislave koncertovala dvakrát, 7. augusta 2005 na štadióne Artmedie v Petržalke a 5. septembra 2009 v Sibamac Aréne NTC. Pri druhej návšteve si zahrala aj malú epizódu v televíznom seriáli Panelák. Z Trnavy jej cesta povedie do Nemecka, v utorok 14. augusta bude koncertovať v nemeckom Burghausene.