Trentin vyhral preteky s hromadným štartom

Organizátori pripravili pre pelotón dosť technický mestský okruh dlhý 14,4 km s množstvom zákrut a niekoľkými menšími stúpaniami, pričom pelotón ho musel zvládnuť dokopy 16-krát.

Taliansky cyklista Matteo Trentin . — Foto: TASR/AP Photo

Glasgow 12. augusta (TASR) - Taliansky cyklista Matteo Trentin získal zlato v pretekoch s hromadným štartom na majstrovstvách Európy. Dvadsaťdeväťročný jazdec zvládol nedeľňajšiu 230 km dlhú trať na mokrých cestách v centre Glasgowa v čase 5:50:02 h, keď sa presadil v záverečnom špurte pätice.

Na druhom mieste finišoval Holanďan Mathieu van der Poel a tretí skončil Belgičan Wout van Aert. Slovenský pretekár Peter Sagan pre zdravotné problémy preteky nedokončil. Do cieľa nakoniec neprišiel ani jeden z jeho krajanov.

Trojnásobný majster sveta nastúpil na preteky s nádchou, navyše si ešte úplne nedoliečil následky zranení po páde v závere Tour de France. Počas súťaže dostal defekt, pričom zadné koleso mu dlho menil mechanik z neutrálneho vozidla. Síce sa ešte dotiahol do pelotónu, no postupne strácal kontakt a necelých 84 km pred cieľom sa jeho púť za druhým titulom z ME skončila.

"Zo začiatku sa mi išlo celkom dobre, ale ako pribúdali kolá, bolo to horšie. Potom som dostal aj defekt, musel som si to dotiahnuť a navyše som mal koleso z neutrálneho auta. Nie som na tom najlepšie kondične. Pokúsil som sa podať čo najlepší výkon, ale ešte ma bolia zranenia z Tour. Z toho pádu sa musím dať dokopy, ale chce to čas," povedal pre RTVS Sagan, ktorý by sa mal najbližšie predstaviť o týždeň na klasike EuroEyes Cyclassics Hamburg a následne na španielskej Vuelte.

"Na majstrovstvá Európy som sa skutočne tešil aj napriek tomu, že mám stále veľké bolesti. Bohužiaľ, po 150 km som cítil, že už to nepôjde a najlepšie bude vzdať to. Musím to brať už len ako dobrý tréning na nadchádzajúce týždne, ale hlavne sa pred záverečnou fázou sezóny musím plne zotaviť z ťažkého pádu na Tour."

"Určite chcem poďakovať Slovenskému zväzu cyklistiky, celému kolektívu a mojim reprezentačným kolegom za ich dnešnú prácu," napísal Sagan na svojom oficiálnom profile na facebooku.

Na štarte mu robili spoločnosť krajania Marek Čanecký, Martin Mahďar, Róbert Málik, Ľuboš Malovec a Patrik Tybor.

Od začiatku prišlo k viacerým nástupom, po niekoľkých kilometroch sa podarilo odpútať sedmičke Mihkel Raim (Est.), Polychronis Tzortzakis (Grécko), Robert-Jon McCarthy (Ír.), Krists Neilands (Lot.), Roland Thalmann (Švaj.), Josef Černý (ČR) a Matthias Krizek (Rak.).

Sedmička na čele mala už v 2. kola vyše minútový náskok a dobre spolupracovala, v pelotóne diktovali tempo najmä Taliani. V ďalšom kole vypadol z čela pre defekt Raim, rovnaké problémy malo množstvo pretekárov a nevyhli sa im ani Čanecký, po ňom Málik a v polovici pretekov aj Sagan.

V čelnej skupine prišlo k pádu a tak jej náskok klesol pod dve minúty. V pelotóne začali tvrdiť muziku Belgičania, sedem kôl pred koncom v ňom boli zo Slovákov už len Sagan, Čanecký a Tybor. Asi 90 km pred cieľom sa hlavné pole rozdelilo následkom vysokého tempa Belgičanov na tri časti, pričom Sagan s Čaneckým sa ocitli v druhom a trojnásobný majster sveta onedlho stratil kontakt.

Bolo očividné, že sa na trati veľmi trápi, nepomohla mu ani podpora Čaneckého a tak 83,5 km pred cieľom zosadol z bicykla. To isté spravil aj jeho partner a tak v hre zostal už len Tybor.

Štyri kolá pred koncom sa z hlavného pola odtrhla skupina, v ktorej boli napríklad Davide Cimolai a Matteo Trentin (obaja Tal.), Maurits Lammertink a Mathieu van der Poel (obaja Hol.), Pierre Luc Perichon (Fr.), Wout van Aert (Belg.), či Michael Albasini (Švaj.).

Dokázali si vytvoriť dostatočný náskok a keďže v pelotóne sa príliš nespolupracovalo, bolo jasné, že víťaz vzíde z tejto skupiny. Necelých 35 km pred cieľom mala náskok už vyše dve minúty.

Ďalšie dve kolá mali pokojný priebeh a na čele sa taktizovalo. Desať kilometrov pred cieľom prišlo ku kľúčovému momentu, keď v zákrute prišlo k pádu a na zemi skončili šiesti jazdci z čelnej skupiny. V nej tak ostalo už len päť pretekárov, z toho dvaja Taliani. Cimolai rozbehol záverečný špurt pre Trentina a ten nedal konkurentom šancu.

"Keď sa sformoval ten únik, dohodli sme sa s Cimolaiom, že zaútočí, aby ostatní pretekári ukázali svoje karty. Videl som, ako Lammertik vletel do bariéry, ale my sme sa mu vyhli. Potom sa trochu znížilo tempo, ale všetko vyšlo perfektne. Ten pád to veľmi zjednodušil. V závere som požiadal Cimolaia, aby mi rozbehol špurt, odviedol vynikajúcu prácu tak, ako celý taliansky tím," citoval víťaza portál cyclingnews.com.

Do cieľa nakoniec neprišiel ani jeden zo šestice slovenských reprezentantov, pričom najdlhšie vydržal na trati Patrik Tybor z Dukly Banská Bystrica.