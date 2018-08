TASR

Mobilné platobné systémy pomaly nastupujú aj v Nemecku

Google koncom júna ohlásil spustenie služby Google Pay v Nemecku, čím predbehol podobnú službu od konkurenčného Apple, ktorý chce svoje Apple Pay uviesť v Nemecku do konca roka.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 12. augusta (TASR) - Nemci sú známi tým, že stále najradšej platia hotovosťou. Platby pomocou smartfónu sa však podľa Commerzbank začnú postupne presadzovať. "Mobilné platobné systémy budú získavať na význame," povedal Michael Mandel, predseda predstavenstva pre individuálnych klientov, pre agentúru DPA.

Commerzbank spolu so svojou dcérskou spoločnosťou Comdirect v tejto oblasti spojila sily s Google, čo však podľa Mandela nevylučuje ani spoluprácu s Apple. "Nebude existovať len jediná metóda mobilných platieb, ale klient si bude môcť opakovane vyberať medzi rôznymi ponukami. To znamená, že musíme preveriť a analyzovať mnohé metódy. So záujmom si pozrieme aj vývoj v Apple Pay," dodal Mandel.

Google koncom júna ohlásil spustenie služby Google Pay v Nemecku, čím predbehol podobnú službu od konkurenčného Apple, ktorý chce svoje Apple Pay uviesť v Nemecku do konca roka. Partnerom Apple budú okrem iného Deutsche Bank a HypoVereinsbank (HVB). Nemecké sporiteľne a družstevné banky ponúkajú vlastné modely mobilných platieb.

Z technického hľadiska fungujú všetky ponuky rovnako: zákazník musí priložiť svoj smartfón na kartový terminál, ktorý musí umožniť bezkontaktnú platbu. Nemci aj naďalej obľubujú hotovosť: takmer tri štvrtiny nákupov (74 %) sú platené mincami alebo bankovkami. No i tak už niekoľko týždňov po spustení Google Pay zaznamenal Comdirect pozitívny vývoj. Pre službu sa zaregistrovalo vyše 10.000 klientov a odvtedy vykonalo viac než 50.000 transakcií.

Mandel si veľa sľubuje aj od systému Paydirect, ktorý je nemeckou odpoveďou na PayPal. V porovnaní s PayPalom má však Paydirect jednu veľkú výhodu: poplatky sa sťahujú z pripojeného bežného účtu a dáta tak zostávajú v banke a na nemeckých serveroch. Po registrácii môžu klienti platiť aj na internete zadaním používateľského mena a hesla.

Napriek tomu sa Paydirect presadzuje len veľmi pomaly. Takmer tri roky od spustenia si túto službu aktivovali dva milióny klientov, kým cez PayPal platí 20,5 milióna Nemcov.