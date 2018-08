TASR

Včera o 19:02 čítanie na minútu 0 zdieľaní Festival Divadelná Nitra ponúkne viaceré vzdelávacie projekty

Nitra 12. augusta (TASR) - Medzinárodný festival Divadelná Nitra prinesie aj tento rok okrem hlavného programu aj množstvo sprievodných podujatí. V čase od 28. septembra do 3. októbra ponúkne diskusie, workshopy, vzdelávacie aktivity, ale aj výstavy či koncerty.

Mladým divadelným kritikom je určený seminár kritickej reflexie s názvom V4@Theatre Critics Residency, ktorý povedie známy francúzsky teatrológ Patrice Pavis. „Každý z účastníkov prichádza na workshop s dobrou znalosťou súčasného divadla, ale zároveň ovplyvnený špecifickou tradíciou svojej kultúry a historickou skúsenosťou. Práve týmto jedinečným osobným a cenným pohľadom môže prispieť do diskusie a obohatiť ostatných. Diskutovať o jednej a tej istej inscenácii s účastníkmi z rôznych krajín je fascinujúci zážitok,“ vysvetlil Pavis.

Asociácia Divadelná Nitra nadviaže aj tento rok na úspešný projekt neformálneho vzdelávania v oblasti umenia a kultúry s názvom Ako na divadlo.

„ Na Slovensku chýba vzdelávanie o umení v školách aj systematická návšteva kultúrnych podujatí. Projekt Ako na divadlo je akýmsi návodom na použitie. Ako ísť do divadla, ako porozumieť divadlu, ako mať z divadla radosť. Najmä pri zahraničných produkciách je tento prístup dôležitý,“ skonštatovala riaditeľka Asociácie Divadelná Nitra Darina Kárová.

Ako pripomenula, počas festivalu Divadelná Nitra 2018 sa už tradične uskutoční aj podujatie Septembrový tulipán, ktoré je súčasťou celoročného projektu Darujem ti tulipán. V rámci neho sa už 12 rokov vďaka umeleckým aktivitám a vedeniu akademickej sochárky Eleny Károvej integrujú deti so zdravotným a mentálnym postihnutím, ale i rómske deti a v posledných rokoch aj deti irackých azylantov žijúcich v Nitre.

Ani tento rok nebude na festivale chýbať Empathy Black Box, ktorý sa už viac ráz predstavil nielen na Divadelnej Nitre, ale aj na iných podujatiach. „Je to unikátny interaktívny objekt pre vidiacich o svete nevidiacich. Aj tentoraz prenesie návštevníka do úplnej tmy, aby zažil, čo znamená pre nevidiaceho pripraviť si čo i len raňajky alebo vychystať sa do mesta,“ povedala Kárová.