TASR

Historická električka Kométa odviezla počas leta stovky cestujúcich

Historická električka jazdí z Popradu do Tatier každú druhú nedeľu, jazdu v historických vagónikoch si budú môcť návštevníci ešte užiť dvakrát, 26. augusta a 2. septembra.

Historická tatranská električka Kométa, archívna snímka. — Foto: TASR Martin Turanovič

Vysoké Tatry 12. augusta (TASR) – Historická električka Kométa previezla počas aktuálnej letnej turistickej sezóny už stovky cestujúcich. Predseda občianskeho združenia Veterán klub železníc z Popradu Jaroslav Vančo pre TASR uviedol, že napríklad počas tejto nedele zaznamenali nával, aký tam doposiaľ nebol. Električka šla s dvoma vagónikmi úplne plná z Popradu až do Starého Smokovca, odkiaľ ďalších turistov odviezla až do Tatranskej Lomnice a späť.

„Teší nás, že prichádzajú najmä rodiny s menšími i väčšími deťmi, takže ich zaujíma história na tatranskej železnici, a Kométa sa teší veľkej obľube,“ konštatoval Vančo, ktorý sa spolu s ďalšími nadšencami zaslúžil o to, že táto 105-ročná električka opäť jazdí po koľajniciach vo Vysokých Tatrách. Kométa bola vyrobená v roku 1912 a do prevádzky ju dali o rok neskôr.

Historická električka jazdí z Popradu do Tatier každú druhú nedeľu, jazdu v historických vagónikoch si budú môcť návštevníci ešte užiť dvakrát, 26. augusta a 2. septembra. „Kapacita je dosť malá, lokomotíva ťahá dva vagóny, jeden krytý zimný, kde je aj kúrenie, ten je z roku 1911, a potom najstarší exponát Tatranských elektrických železníc je letný vyhliadkový voz z roku 1908. V tomto roku vlastne spustili prevádzku celej železnice. Tohto roku si teda pripomíname 110. výročie jej prevádzky vo Vysokých Tatrách,“ upozornil Vančo s tým, že vagóniky aj s Kométou pohodlne odvezú zhruba 70 ľudí.

Už na budúci rok by sa však toto číslo malo zvýšiť, pretože Veterán klub železníc v súčasnosti buduje dva nové vyhliadkové vozne na základe starých rámov a podľa dobovej dokumentácie. „Veríme, že do konca roka sa nám to podarí dať úspešne dohromady. Keďže jeden vozeň bude môcť odviesť 44 ľudí a dohromady s Kométou sa tam vojde viac ako stovka cestujúcich, tá kapacita vyhliadkových jázd sa nám zvýši,“ priblížil Vančo. Dodal, že otvorené vagóny budú mať nové bezpečnostné prvky a podrobia sa ešte testovacím skúškam. Cieľom je, aby už na budúce leto mohli odviezť prvých turistov.

„Pripravujeme aj ďalšie historické exponáty, teraz máme napríklad v rekonštrukcii električku EMU 89.0, je to klasická červená mašina, ktorá chodila pred švajčiarskymi električkami, ktoré sú v Tatrách teraz. Je už takmer dokončená, čaká ju ešte testovanie a veľmi radi by sme ju predstavili 22. septembra pri oslavách 110-ročnice tu vo Vysokých Tatrách,“ uzatvára Vančo.