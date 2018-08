TASR

Včera o 19:00 čítanie na minútu 0 zdieľaní Záujemcovia o nezištnú pomoc sa môžu hlásiť na Týždeň dobrovoľníctva

V rámci celého Týždňa dobrovoľníctva je na výber viacero dobrovoľníckych aktivít, pričom nie sú potrebné žiadne špeciálne schopnosti či zručnosti.

Ilustračné foto — Foto: TASR

Bratislava 12. augusta (TASR) – Bratislavčania, ktorí by sa chceli zapojiť do tohtoročného Týždňa dobrovoľníctva, sa už môžu prihlasovať. Jeho štvrtý ročník je naplánovaný od 15. do 22. septembra a záujemcovia si už teraz môžu vybrať, komu a ako by mohli v danom čase nezištne pomôcť.

Program "dobrých skutkov" je zverejnený na webovej stránke www.tyzdendobrovolnictva.sk, kde si stačí vybrať z ponuky pre Bratislavský kraj.

"Ide o ochutnávku dobrovoľníctva. Stačí prísť na stránku a vybrať si na mapke Bratislavský kraj. Automaticky vás to presmeruje na program v Bratislave. Keď sa vám nejaká dobrovoľnícka aktivita páči, stačí sa prihlásiť kliknutím na tlačidlo Chcem pomôcť," vysvetľuje šéfka Bratislavského dobrovoľníckeho centra (BDC) Gabriela Podmaková.

V rámci celého Týždňa dobrovoľníctva je na výber viacero dobrovoľníckych aktivít, pričom nie sú potrebné žiadne špeciálne schopnosti či zručnosti. Podľa organizátorov stačí iba chuť pomáhať.

"Organizácie v Bratislave potrebujú napríklad skrášliť svoje okolie, poumývať okná, budú sa vyrábať dekoratívne sviečky, keramika, hračky pre deti z detských domovov. Niektoré organizácie potrebujú pomôcť aj s databázami či administratívou," približuje Podmaková.

V Bratislave odštartuje podujatie Trhom dobrovoľníctva v Starej tržnici. Ten má prepojiť tých, ktorí chcú pomáhať, priamo s tými, ktorí pomoc potrebujú. Svoje brány bude mať otvorené 15. septembra od 10.00 do 15.00 h.

"Na trhu sa prezentujú desiatky organizácií, čiže aj človek, ktorý ešte nevie, v čom by chcel 'dobrovoľníčiť', sa môže zastaviť pri všetkých stánkoch a nájsť tak pre seba vhodnú dobrovoľnícku aktivitu," podotýka Podmaková.

V minulom roku sa do Týždňa dobrovoľníctva na celom Slovensku zapojilo 4535 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí venovali druhým 10.904,5 dobrovoľníckej hodiny bez nároku na odmenu.