TASR

Dnes o 16:55 čítanie na minútu 0 zdieľaní Petržalka vybuduje nové učebne, získala dotáciu 778.000 eur

Petržalka sa plánuje aj v budúcnosti zapojiť do výziev na dotácie či granty.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 12. augusta (TASR) – V základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti bratislavskej Petržalky pribudnú nové špecializované učebne. Na ich vybudovanie získala mestská časť dotáciu 778.000 eur. Bola totiž úspešná v rámci výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá bola zameraná na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu.

"Financie z dotácie mohli pokryť vybudovanie 25 odborných učební na celom Slovensku, z toho Petržalka získala peniaze na desať svojich projektov, vďaka čomu budeme mať ďalšie moderné špecializované učebne," priblížil petržalský starosta Vladimír Bajan. Celkové výdavky by mali dosiahnuť viac ako 800.000 eur, zvyšných 41.000 eur tak zaplatí samospráva zo svojho rozpočtu.

Petržalka sa plánuje aj v budúcnosti zapojiť do výziev na dotácie či granty. "Deti sú budúcnosťou spoločnosti. Keďže nám záleží na plnohodnotnom vzdelávaní, snažíme sa zapájať do rôznych výziev a robiť projekty, aby naše základné a materské školy boli v dobrom technickom stave, ako aj to, aby v nich okrem skvelých pedagógov boli aj výborne vybavené triedy a špeciálne učebne," uvádza samospráva.