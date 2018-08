TASR

Kreuziger bude od nasledujúcej sezóny jazdiť za Dimension Data

Športový riaditeľ Rolf Aldag by chcel, aby cyklista v kratších etapových pretekoch bojoval o popredné miesta v celkovom poradí.

Roman Kreuziger, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Praha 12. augusta (TASR) - Český cyklista Roman Kruziger odíde po skončení sezóny z austrálskeho tímu Michelton-Scott. Tridsaťdvaročný jazdec sa dohodol na spolupráci na dva roky s juhoafrickou stajňou Dimension Data.

"Je to pre mňa nová výzva a impulz. Tím chce získavať viac bodov do rebríčka. Športový riaditeľ Rolf Aldag by chcel, aby som v kratších etapových pretekoch bojoval o popredné miesta v celkovom poradí. Budem mať väčší priestor jazdiť na seba," citoval Kreuzigera portál idnes.cz.

Bývalý člen Liquigasu, Astany a Tinkoffu chce spraviť vo zvyšku ročníka pre Michelton-Scott maximum: "Do konca sezóny urobím všetko, čo bude v mojich silách. S tímom sa určite rozídeme v dobrom a verím, že ešte v jeho farbách dosiahnem dobrý výsledok. Prípravu smerujem k majstrovstvám sveta v Innsbrucku, ktoré sú 30. septembra. Predtým by som chcel štartovať na jednorazovkách v Quebecu a Montreale."