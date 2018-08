TASR

Na Grape festivale mali u fanúšikov úspech aj domáce kapely

Pokiaľ prvý deň festivalu piešťanské letisko hojne kropil dážď, druhý deň sa niesol v znamení príjemnej letnej slnečnej pohody.

Na snímke fanúšikovia počas koncertu britskej kapely Oh Wonder na 9. ročníku hudobného festivalu Grape, ktorý sa koná na letisku v Piešťanoch, 10. augusta 2018. — Foto: TASR Martin Palkovič

Piešťany 12. augusta (TASR) – Deň škaredý vystriedal v sobotu (11.8.) deň pekný na deviatom ročníku festivalu Grape. Pokiaľ prvý deň festivalu piešťanské letisko hojne kropil dážď, druhý deň sa niesol v znamení príjemnej letnej slnečnej pohody. K tomu je potrebné prirátať hlavné menu, teda výbornú hudbu. Hudbu pre všetkých, ktorí do Piešťan na letisko prišli.

Veselá úderka z Prešova, ktorá si už viac ako dve desiatky rokov hovorí Chiki Liki Tu-A, to popoludní parádne roztočila. Ich osobitý štýl a humor v textoch piesní chytí každého, kto na ich koncert príde. Viaceré z ich dnes už známych pesničiek sú top hitmi, čo platí pre songy Kuca paca, DPH, Kristína, Láska moja de si, Ďakujem či Monte Carlo (...v šušťakoch), ktorú osviežili aj vsuvkou v podobe známeho hitu Daddy Cool skupiny Boney M. Hľadisko spievalo, tancovalo, jednoducho sa výborne zabávalo.

„Teší nás, že megastan zaplnili diváci, boli výborní, zabávali sa, tancovali, tak si to aj predstavujeme. Leto máme zaplnené až do septembra, nechali sme si iba jeden voľný víkend. Nemáme žiadny predpísaný recept, ako zaujať a zabaviť fanúšikov, aj keď zopár vecí sme si už rokmi skúseností vypestovali, vieme sa ale rýchlo prispôsobiť danej situácii, aj to sa deje vďaka dlhoročným skúsenostiam,“ povedal pre TASR gitarista skupiny Ľuboslav Petruška.

Formácia Fallgrapp je na scéne od roku 2012, tento elektroakustický projekt založil muzikant Jureš Líška. Ešte v roku 2012 vyhral Fallgrapp autorskú súťaž Fatt Kools, ktorá sa zameriava na vyhľadávanie nových talentov. Súčasná zostava sa vyprofilovala v roku 2013. Na koncertoch spájajú elektroniku s husľovým triom, perkusiami, bicími nástrojmi, gitarou a vokálom. Na svojom konte majú dva vydané albumy, debutový Rieka vydali v marci 2014, druhý s názvom V hmle vydali v marci 2017 a získali zaň cenu Radio_Head Awards 2017 v kategórii album roka. Do playlistu zaradili skladby z oboch albumov, medzi nimi aj Duch mesta, Rieka, Vlasy, Akordy či Session. Tento druh hudby je určený náročnejším poslucháčom, nie sú to žiadne ľahko zapamätateľné popevky.

K pravidelným účinkujúcim na Grape patrí skupina Para, tá zatiaľ nevynechala ani jeden z deviatich ročníkov. Kapela vznikla v septembri 1995, vo februári 2000 vydali debutový album Veci začnú fungovať. Druhý album 1234 vyšiel v roku 2001, z neho je aj známa skladba Otec. V roku 2004 vydali album Brutálna zostava, v júni 2007 vydali štvrtý album Para s hitom Abstinent. V marci 2010 vydali piaty štúdiový album Povstanie a v septembri 2012 šiesty s názvom Menšina. V decembri 2013 vychádza DVD s názvom Menšina Live 2013. Prvý júnový deň tohto roku vydali nový, v poradí siedmy album s názvom Našou Krajinou, ktorý predstavili v júni na turné po slovenských hradoch. Došlo na pesničky z neho aj známe songy z predchádzajúcich platní, medzi nimi Zatancuj, Celé tie roky, Okná a dvere, Ležím, Ako najlepšie viem, Linda, Abstinent, Brutálna zostava či Prví poslední. Pre Laskyho a spol. výborná odozva hľadiska a potlesk na otvorenej scéne.

Z Pardubíc pochádza kapela Vypsaná fiXa, vznikla v meste perníkov už v roku 1994, jej lídrom je Michal Mareda, známy ako Márdi. On je aj autorom textov skupiny. O slovo sa prihlásili v marci 2001 debutovým albumom Brutální všechno. Dnes majú na svojom konte osem štúdioviek, najnovšia Tady to někde je vyšla vo februári 2017. Keďže na Slovensku koncertujú veľmi málo, do playlistu vybrali piesne z viacerých albumov, medzi nimi Limity, Siky Romero, Samurajské meče, Komik lobotomik, Kostel – Biohazard – McDonald, Nina, 1982, Antidepresivní rybička či Lunapark. Rockeri si prišli na svoje.

Deviaty ročník festivalu Grape sa priblížil k záveru. Zvukové aparatúry na piešťanskom letisku stíchnu v nedeľu ráno o piatej hodine.