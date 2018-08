TASR

Balans medzi školstvom v SR a USA môže zvýšiť kvalitu vzdelávania

Kým na základných školách sa podľa slovenského veľvyslanca v USA P. Kmeca deti viac naučia na Slovensku, na stredných a vysokých školách majú toho viac v Spojených štátoch.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Washington 12. augusta (TASR) - Kým na Slovensku sa deti viac naučia na základných školách, v Spojených štátoch amerických to dobiehajú na stredných a vysokých školách. Prienik medzi oboma školskými systémami by mohol priniesť pozitíva do nášho vzdelávacieho systému, myslí si slovenský veľvyslanec v USA Peter Kmec.

Diplomat pri príležitosti svojho končiaceho sa pôsobenia vo Washingtone porozprával pre TASR o rôznych stránkach života v Spojených štátoch vrátane školstva. Americký školský systém zažili obe jeho deti, a to strednú aj vysokú školu.

Kým na základných školách sa podľa neho deti viac naučia na Slovensku, na stredných a vysokých školách majú toho viac v Spojených štátoch.

"Myslím si, že americký systém je veľmi dobre nastavený. Z jednej strany je tam možno kritika, že na základných školách sa v tej výučbe trochu zaostáva oproti európskym školám. Naše deti, to viem aj z vlastnej skúsenosti, že mali lepšiu prípravu vo vedných odboroch, či už je to fyzika, matematika, biológia, chémia. Tu sa to postupne dobieha na stredných školách a univerzity sú potom na špičkovej úrovni," uviedol Kmec.

Diplomat zdôraznil, že oba systémy majú svoje pozitíva a negatíva, a to, čo je lepšie, je len otázkou uhla pohľadu. Porovnanie oboch školstiev a vytvorenie prieniku medzi nimi by podľa neho mohlo posunúť slovenské školstvo vpred.

"Je to otázka celého toho systému, kto sa ako na to pozerá. Možno keď v tých počiatočných fázach kladiete príliš veľa dôrazu na ten obsah, dieťa môže prísť do fázy, že je vyhorené na strednej alebo potom aj na vysokej škole. Takže tu je taký postupnejší rozbeh a potom to kulminuje na tom sekundárnom a terciárnom vzdelávaní," povedal Kmec.

Práve tento aspekt kulminácie vzdelávania v jeho záverečnej fáze je podľa diplomata niečo, z čoho by mohlo Slovensko čerpať.

"Aj naše školstvo má veľa pozitívnych stránok, hlavne čo sa týka toho obsahu a kvality vzdelávania, takže myslím si, že nejaký ten balans medzi týmto americkým systémom a tým našim slovenským by sa dal vytvoriť a dalo by sa hovoriť o skvalitnení školstva aj u nás na Slovensku," dodal Kmec.