Haring triumfoval na podujatí UCI v rumunskom Zemesi

Slovenský cyklista dosiahol piate tohtoročné víťazstvo na pretekoch UCI kategórie, z toho štvrté v MTB.

Cyklista Martin Haring, archívna snímka. — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Zemes 11. augusta (TASR) - Slovenský reprezentant v horskej cyklistike Martin Haring si v sobotu pripísal víťazstvo na podujatí UCI C2 v rumunskom Zemesi. Na konto Slovenska tak do olympijského rebríčka horskej cyklistiky pripísal ďalších 30 bodov UCI.

"Do Rumunska sme cestovali s trénerom Martinom Fraňom prakticky ihneď po našom návrate z ME v Glasgowe. Priority sú jasné, získať čo najviac bodov v kvalifikácii na OH. Som rád, že som využil dobrú formu a domov si odvážam ďalšie víťazstvo. Trať bola veľmi ťažká, strmé stúpania a technické pasáže, organizátori sa s ňou pohrali. Odštartoval som ako druhý, no od druhého kola som získal v strmom stúpani mierny náskok, a ten som až do cieľa neustále zvyšoval," uviedol Haring, ktorý dosiahol piate tohtoročné víťazstvo na pretekoch UCI kategórie, z toho štvrté v MTB.