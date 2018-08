TASR

Dnes o 07:45 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní V behu na 400 m triumfovala na ME Poľka Swiety-Erseticová

O zlato bojovali na šachovnici dve, Poľka a Grékyňa Belibasákiová, ktorej nepomohol ani vpád do cieľa.

Poľská atlétka Justyna Swiety-Erseticová získala zlato v behu na 400 m na ME v Berlíne, 11. augusta 2018. — Foto: TASR/AP

Berlín 11. augusta (TASR) - Zlatou medailou sa na ME atlétov v Berlíne ovenčila v behu na 400 m Poľka Justyna Swiety-Erseticová v európskom výkone roka 50,41. V cieľovej rovinke mala najviac síl a na šachovnici predbehla Grékyňu Mariu Belibasákiovú.

Nad finále na 400 m visel veľký otáznik, keď žiadna časom na seba výraznejšie neupútala. Najskúsenejšia bola špecialistka na halu Poľka Swiety-Erseticová, tabuľkovo najrýchlejšou Holanďanka de Witteová. O zlato bojovali na šachovnici dve, Poľka a Grékyňa Belibasákiová, ktorej nepomohol ani vpád do cieľa. Grékyňa bežala výborne, no v cieľovej rovinke stratila výrazný náskok. Zabehla však národný rekord 50,45, zlatá Swiety-Erseticová, vlani bronzová na HME, najlepší európsky výkon roka 50,41 a aj tretiu Holanďanku de Witteovú ozdobil národný rekord 50,77.

Vo finále behu na 800 m obhájil titul Poliak Adam Kszczot presvedčivým spôsobom s povestným drvivým finišom. Štartovali až traja Poliaci a z nich Adam Kszczot patril medzi favoritov. Za najvážnejšieho súpera mu tabuľky určili úradujúceho majstra sveta Francúza Bosseho. Aj Česi mali zastúpenie, keď príjemne prekvapil postupom do finále mladý 22-ročný Lukáš Hodboď, no dobehol až ôsmy. Kszczot tentoraz nefinišoval úplne zozadu, ale z tretej pozície 200 m pred cieľom a jednoznačne zvíťazil, na ME po rokoch 2014 a 2016 tretí raz za sebou. Bossovi chýbali v závere sily a skončil tretí.

Na ženskej dvojstovke dominovala vo svetovom výkone roka 21,89 podľa predpokladov Britka Dina Asher-Smithová pred obhajkyňou titulu Holanďankou Dafne Schippersovou v sezónnom maxime 22,14. Len 22-ročná Dina Asher-Smithová, najrýchlejšia Britka histórie, nastúpila s jednoznačným úmyslom vybojovať zlato tak ako na stovke. Predurčovali ju k tomu sezónne tabuľky s líderským postavením. Vedľa nej bežala obhajkyňa titulu Holanďanka Dafne Schippersová. Zo stovky mala len bronz a s takýmto puncom sa velikánka európskeho šprintu ťažko mohla uspokojiť. Britka zvíťazila suverénne vo svetovom výkone roka 21,89, v ôsmom európskom čase histórie.

V behu na 5000 m zlatý na 1500 m len 17-ročný najmladši z bratov Ingebrigtsenovcov Jakob druhým titulom na ME v Berlíne vošiel do dejín. Tentoraz ho medailou, striebornou, podporil aj jeho starší brat Henrik s 13:18,75, Francúzovi Morhadovi Amdounimu zostal len bronz s 13:19,14. Na 4. km Jakob Ingebrigtsen ťahal veľkú skupinku za sebou a udával tón spolu s bratom Henrikom. Do záverečného kola vbiehali viacerí pohromade s úžasným záverom Ingebrigtsenovcov so zlatým Jakobom v európskom juniorskom rekorde 13:17,06.

Vo finále mužskej výšky kraľoval domáci Nemec Mateusz Przybylko, ktorý si ako jediný poradil s 235 cm. Pred finále sa zdalo, že mu bude chýbať korenie v podobe nejakého vyhraneného lídra, no Przybylko to dokázal. Najlepší v tomto roku Rus Lysenko s nálepkou neutrálneho atléta prepásol šancu, keď nespolupracoval s komisármi na dopingovú kontrolu a EA mu štart neschválila. Rátalo sa s tým, že vysoko sa skákať nebude, a to sa týkalo aj obhajcu titulu Taliana Tamberiho, ktorý mal tohto roku na konte len 227 cm, v Berlíne na 4. mieste o 1 cm viac. Hrdinom sa stal na moment Bielorus Nedasekau, ktorý si tretí pokus na 228 cm odložil na 231 a po tom, čo ich prekonal, poradil si hneď aj s 233 cm. Naplnený Olympijský štadión so 60.500 divákmi sa rozbúril hlavne pri skokoch Nemca Przybylka, v tomto roku bronzového na HMS. Latku pokoril vždy na 1. pokus až do výšky 235 cm, s vyrovnaným osobným rekrodom, a to už vedel, že titul má vo vrecku.

V štvrtkárskych štafetách mužov úžasne zafinišoval Kevin Borlée a Belgičania vybojovali zlato v európskom výkone roka 2:59,47. V závere úplne stvrdol Španiel Hortelano, z prvého miesta klesol na tretie, keď ho predstihol ešte Brit Rooney.

V hode diskom sa akoby sedemdesiatmetrovej Chorvátke Sandre Perkovičovej pred možnosťou získať piate zlato na ME v nepretržitom rade roztriasli kolená. Nebola vo svojej koži, dvojnásobná majsterka sveta i dvakrát zlatá na OH nie a nie prehodiť 60 metrov a po troch pokusoch bola len tretia. Do pokusu sa trafila až v 5. sérii a jasne so 67,62 m po sérii x - 59,09 - 59,97 - x - 67,62 - x zvíťazila.