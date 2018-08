TASR

Dúhový pochod v Prahe podľa organizátorov prilákal asi 40.000 ľudí

Festival Prague Pride o živote LGBT ľudí sa tento rok zameral predovšetkým na tému rodiny.

Ilustračná snímka — Foto: TASR - Martin Baumann

Praha 11. augusta (TASR) - Ulicami českej metropole prešiel v sobotu popoludní už ôsmy sprievod Prague Pride Parade, ktorý je vyvrcholením každoročného festivalu s gay, lesbickou, bisexuálne a transgender (LGBT) tematikou. Organizátori odhadujú, že pochod prilákal asi 40.000 ľudí, a teda zhruba o 5000 viac ako vlani. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.

Účastníci sprievodu prešli z centra Prahy na Letenské námestie. Pochod tento rok sprevádzalo okrem množstva pestrofarebných kostýmov, hlasnej hudby či transparentov aj 21 vozidiel vrátane viacerých alegorických vozov - napríklad pirátskej lode s konfetovým delom, ktorú kormidlovali poslanci Pirátskej strany. V čele sprievodu sa viezli tri automobily Mini Cooper, v ktorých sedeli prominentní aktivisti ocenení v tomto roku titulom tzv. maršála či maršálky za svoj prínos pre LGBT komunitu.

Pre rekonštrukciu dolnej časti Václavského námestia sa tohtoročný dúhový sprievod stade vydal novou trasou, a to pokračovaním cez ulice Opletalova, Hybernská, námestie Republiky, Dvořákovo nábrežie, Čechův most až na kopec Letná, kde je pre účastníkov pripravený hudobný program až do nočných hodín.

V ústí Kozej ulice, ktorá susedí so zmienenou trasou, čakala na sprievod skupinka odporcov z radov radikálov. Od účastníkov pochodu ich oddelili policajti. Pripravený bol aj policajný antikonfliktný tím i niekoľko ťažkoodencov, zasahovať však nemuseli.

Prechádzajúci účastníci sprievodu svojim odporcom mávali a zdravili ich, priblížil server iDNES.cz. Dodal, že proti akcii protestovalo na Václavskom námestí už napoludnie pri soche svätého Václava niekoľko ľudí. Niesli transparenty s heslami ako "Chráňte tradičné rodiny" či "Homo sex = cesta do pekla".

Festival Prague Pride o živote LGBT ľudí sa tento rok zameral predovšetkým na tému rodiny. Okrem diskusií na rôzne témy späté s rodinnými hodnotami sa v rámci neho konajú až do nedele hudobné, divadelné či filmové podujatia.