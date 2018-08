TASR

Duda čelí nevšednej výzve, Kalou mu sľúbil Rolexky

Príprava pred sezónou vychádza aktuálne Dudovi podľa predstáv.

Ondrej Duda, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Berlín 11. augusta (TASR) - Slovenský futbalový stredopoliar Ondrej Duda čelí nevšednej výzve. Od klubového spoluhráča môže dostať za odmenu luxusné hodinky.

"Ondrej, keď strelíš osem gólov, dostaneš odo mňa Rolexky," vyzval po tréningu slovenského reprezentanta spoluhráč z nemeckého tímu Hertha BSC Salomon Kalou. "Rolexky? Chcem radšej Ferrari," citoval internetový portál berliner-kurier.de odpoveď Dudu.

Rodák zo Sniny prišiel do Berlína v júli 2016 z Legie Varšava a prvú sezónu mu prekazila operácia kolena. V druhej naznačil svoje schopnosti, no tréner Pál Dárdai nebol spokojný s jeho fyzickým stavom.

Príprava pred sezónou vychádza aktuálne Dudovi podľa predstáv: "Cítim sa fyzicky veľmi dobre. Budem úprimný. V prvej sezóne som bol zranený, v druhej som veľa nehral a teraz uvidíme. Ak budem viac hrať, budem sa zlepšovať."

V prípravnom stretnutí sa zranil český reprezentant Vladimír Darida, ktorý príde o začiatok sezóny a jeho miesto s najväčšou pravdepodobnosťou zaujme 23-ročný Slovák. "Je to škoda, že sa Vladi zranil. Je veľmi dôležitý pre tím. Dúfame, že sa čoskoro vráti. Je síce konkurent, ale potrebujeme ho. Pre mňa je to šanca, aby som ukázal, čo dokážem. Som pripravený a čakám na začiatok sezóny," povedal Duda prítomným novinárom. V tom okamihu sa pri nich pristavil reprezentant Pobrežia Slonoviny Kalou a zopakoval: "Ondrej, osem gólov, to je naša stávka!"