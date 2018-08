TASR

V tvorbe skupiny Billy Barman sa objavujú prvky folklórnej hudby

Členovia kapely sa tešia, že aj tento rok vystúpili na festivale Grape.

Spevák slovenskej skupiny Billy Barman Juraj Podmanický na pódiu spoločne s kvintetom speváčok zo SĽUK-u, archívna snímka. — Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Piešťany 11. augusta (TASR) – V piatok (10.8.) na piešťanskom festivale Grape zahrala aj slovenská kapela Billy Barman, ktorá v júli pokrstila koncertný live album Potichu v spolupráci so speváčkami z folklórneho súboru SĽUK. Spevák Juraj Podmanický sa folklóru venoval od detstva, čo sa odrazilo na tvorbe kapely aj na následnej spolupráci so SĽUK-om.

Billy Barman sa so SĽUK-om dal dokopy na festivale Tatra Flowers v roku 2017. "Vymyslel sa tu spoločný koncert, Billy Barman so speváčkami zo SĽUK-u. Nám sa tento nápad veľmi páčil. Rýchlo sme spolu niečo nacvičili, odohrali sme koncert, ktorý muzikantsky síce nebol bohviečo, ale ohlasy boli výborné a mali sme pocit, že ľudia stoja o takúto spoluprácu," vysvetlil pre TASR spevák a gitarista Jozef Vrábel. Dodal, že so speváčkami nacvičili spoločný program.

Jeden z ôsmich koncertov, ktoré spolu počas jarného turné absolvovali, sa rozhodli nahrať a potom vydať. "Koncert v Starej tržnici v Bratislave bol najväčší koncert, aký sme kedy hrali v uzavretom priestore. Bolo tam 2500 ľudí a neuveriteľná atmosféra. Mali sme pocit, že ide o niečo jedinečné a že to má úžasnú odozvu u ľudí. Keď sme počuli záznam z koncertu, bolo nám jasné, že to musíme vydať," povedal Vrábel. Po troch štúdiových CD je Potichu prvým live albumom, ktorý skupina nahrala.

Členovia kapely sa tešia, že aj tento rok vystúpili na festivale Grape. "Každý koncert je v niečom inom špecifický, ale festivaly sú super v tom, že vidíme, že ľudia sú vo výbehu takí spokojnejší. Tá atmosféra je v niečom iná. Myslím, že hráme na mnohých festivaloch, a dosť si ich užívame. Majú neopakovateľnú letnú atmosféru," povedal bubeník Matej Rumel.

Skupina začína rozmýšľať nad štvrtým štúdiovým albumom. "V živote každej skupiny je dvoj- až trojročný cyklus, keď fanúšikovia očakávajú, že kapela s niečím novým príde. Uvedomujeme si preto, že by sme mali vydať niečo nové, ale zatiaľ je to vo veľmi hrubých rysoch. Máme v zásuvke nejaké nápady, ale finálne práce sa ešte nezačali," dodal Vrábel.