TASR

Tretiu knihu aforizmov nazval novinár Tomáš Ulej Žuvot

Tomáš Ulej, archívna snímka. — Foto: TASR Andrej Galica

Bratislava 11. augusta (TASR) – Ako sa píšu aforizmy, to sa dozvedeli účastníci nedávneho Literárneho klubu na nádvorí Zichyho paláca v centre Bratislavy. Hlavným aktérom diskusného večera bol novinár a literát Tomáš Ulej, ktorému vyšla nová kniha aforizmov Žuvot. Pomenoval ju podľa jedného z nich.

"Od malička rád píšem novinárske články, blogy aj veľmi krátke texty. Dávno som také malé veci tvoril, ale nevedel som, že sa to volá aforizmus. Začal som sa o to viac zaujímať a písal som si s naším známym aforistom pánom Janovicom. Keď som mal 18 rokov, napísal mi, že by sme sa mohli stretnúť. Aforizmy som sa bál vydať knižne, že kto takému mladému chalanovi uverí, veď Janovic je zrelý muž," povedal Ulej poslucháčom v zaplnenom nádvorí.

Martinský rodák (1987) a absolvent žurnalistiky na Univerzite Komenského v Bratislave zároveň prezradil svoj postup tvorby aforizmu od zapísania náhodnej myšlienky z rôznych oblastí spoločenského života a medziľudských vzťahov. K nej sa neskôr vracia a pracuje s ňou až do spokojného výsledného tvaru. Tie v spomínanej knihe sú jedno- až štvorveršové.

"Všeličo mám v šuplíku. Niekedy siahnem po pointe a neviem, na čo som myslel, keď som si to značil. K niečomu sa vraciam častejšie, niektoré aforizmy ukončím hneď. Keď sa s niečím trápim sedem razy, tak to už neriešim. Mám autocenzúru a asi 50 percent veci vyhodím. Buď sa vydáš cestou, že budeš 'ľúbivý', alebo budeš svoj. Ja som si vybral tú druhú cestu," zdôvodnil autor.

Už jeho prvá kniha týchto drobných literárnych útvarov s názvom Ale (2012) bola úspešná a získal za ňu Cenu Ivana Kraska za debut v literatúre aj nomináciu na hlavnú cenu Zlatý Gunár na festivale humoru Kremnické gagy v kategórii literatúra. Pochvalne sa o nej vyjadril aj aforista Tomáš Janovic. O dva roky neskôr mu vyšla zbierka aforizmov a epigramov Bodaj bi!. Tretia zbierka aforizmov je Žuvot.

Prítomní sa dozvedeli, že má za sebou i dlhú a úspešnú blogerskú kariéru. Od roku 2004 písal na blog.Sme. Tam tiež založil projekt Zlatý fond denníka (2006), vďaka ktorému dobrovoľníci z celého Slovenska dostali na internet vyše 2000 kníh. Roky viedol počítačovú prílohu tohto denníka. K úspechom možno uviesť nomináciu na Novinársku cenu (2013) v kategórii komentár v printových médiách za súbor stĺpčekov. Mladý autor má za sebou množstvo vystúpení na čítačkách a prezentáciách kníh, diskusiách, prednáškach a festivaloch v rôznych slovenských a českých mestách.

"Poznám ho, keď ešte nemal bradu. Absolvovali sme spolu veľa rozhovorov. Z tejto knihy sa teším," povedal jej vydavateľ Koloman Kertész Bagala.

"Je ťažké vtesnať myšlienku do štyroch slov. Sám to dobre poznám," pochválil aforizmy reper Vec, ktorý zaspieval dve piesne a knihu Žuvot pokrstil žuvačkou. Literárny večer spestril kresbou na javisku Matúš Maťátko, autor ilustrácií v novej Ulejovej knihe.