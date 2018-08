TASR

Dnes o 17:20 čítanie na minútu 0 zdieľaní V Starom Meste a Novom Meste pribudli kandidáti na starostov

Voliči majú na výber z ďalších kandidátov.

Ilustračná snímka — Foto: TASR

Bratislava 11. augusta (TASR) – Kandidáti na post starostov pre tohtoročné novembrové komunálne voľby pribúdajú aj v ďalších dvoch najväčších bratislavských mestských častiach, a to v Starom Meste a Novom Meste. O kreslo staromestského starostu chce zabojovať IT konzultant Michal Šulek a o funkciu novomestského starostu má záujem obchodný riaditeľ Miroslav Kolesár. O priazeň voličov sa uchádzajú ako kandidáti iniciatívy .TERAZ v spolupráci so Stranou moderného Slovenska.

"Michal Šulek nie je politikom, skôr odborníkom. Preto je motivovaný priniesť spoločnosti svoje návrhy, realizovateľnú agendu s pragmatickým riadením výziev v dennom živote Starého Mesta," prezentuje iniciatíva svojho kandidáta, ktorý chce zužitkovať viac ako 15-ročné skúsenosti z národných a medzinárodných projektov. Jeho prioritami sú odpadové hospodárstvo a sanitácia verejných priestorov, udržateľný rozvoj v sociálnych službách a vzdelávaní, ekológia mesta a udržateľný urbánny manažment.

Obchodný riaditeľ nadnárodnej spoločnosti Miroslav Kolesár chce popri riešení základných problémov obyvateľov priblížiť Nové Mesto úrovni mestských častí iných európskych metropol. "Jeho prioritou je vytvoriť bezpečné a moderné prostredie, rešpektujúc ochranu životného prostredia s aktívnym zapojením obnoviteľných zdrojov energie," konštatuje iniciatíva. Kolesár sa chce venovať najmä komplexnému systému parkovania, separácii odpadov, implementácii polopodzemných zberných nádob a bezpečnosti verejných priestranstiev a detských ihrísk.

Do boja o funkciu starostu Starého Mesta už vstúpila dizajnérka a aktivistka Dana Kleinert z tímu okolo kandidáta na primátora Bratislavy Matúša Valla, ktorú podporuje hnutie Progresívne Slovensko a strana SPOLU - občianska demokracia. Kandiduje aj urbanistka, bývalá odborná zamestnankyňa bratislavského magistrátu a súčasná poslankyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Zuzana Aufrichtová. Tá je spoločnou kandidátkou strán SaS, Zmena zdola a OKS a hnutí OĽaNO, Sme rodina a NOVA. Súčasný starosta Radoslav Števčík sa zatiaľ k opätovnej kandidatúre oficiálne nevyjadril.

V Novom Meste bol doteraz jediným oficiálnom kandidátom na starostu občiansky aktivista a spoluzakladateľ Zelenej hliadky Matúš Čupka. Ten svoju kandidatúru ako nezávislý ohlásil ešte vlani. Súčasný starosta Rudolf Kusý ešte pred letom uviedol, že otázkou jesenných volieb sa nezaoberá a sústredí sa na rozbehnuté aktivity a projekty.