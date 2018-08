TASR

Dnes o 13:57 čítanie na minútu 0 zdieľaní FORTUNA LIGA: Slovan a DAC v 4. kole o predĺženie víťaznej série

Ilustračná snímka. — Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 11. augusta (TASR) - Futbalisti bratislavského Slovana a Dunajskej Stredy sa vo víkendových zápasoch 4. kola Fortuna ligy pokúsia natiahnuť víťazné šnúry. DAC sa stretne v sobotu na svojom štadióne so sedembodovým MFK Ružomberok, "belasí" si na druhý deň na Pasienkoch zmerajú sily s Nitrou, ktorá má po dvoch kolách na bodovom konte nulu.

Trnavský Spartak, povzbudený remízou 1:1 s Crvenou Zvezdou Belehrad v prvom zápase 3. predkola Ligy majstrov, nastúpi v sobotu doma proti Michalovciam. Zemplínu vstup do sezóny nevyšiel a s dvomi prehrami a skóre 2:6 figuruje na chvoste tabuľky. Na domácej scéne sa však zatiaľ nedarí ani zverencom trénera Radoslava Látala. Majster získal len tri body po domácej výhre 1:0 nad Zlatými Moravcami, v Senici a Podbrezovej rovnakým výsledkom prehral.

Futbalistom AS Trenčín priala umelá tráva v Žiline, na ktorej vo štvrtok zdolali slávny holandský klub Feyenoord Rotterdam 4:0 a spravili dôležitý krok smerom k postupu do play off Európskej ligy. Ešte pred budúcotýždňovou odvetou v Rotterdame sa zverenci Ricarda Moniza opäť predstavia pod Dubňom proti domácemu MŠK, duel priamom prenose odvysiela RTVS.

Žilinčania v strede týždňa absolvovali povinnú jazdu v rámci 2. kola Slovnaft Cupu, keď deklasovali Slovenské Ďarmoty 7:0. "Splnili sme náš cieľ, strelili vyšší počet gólov, jediným negatívom je zranenia Filipa Balaja, ktorý má výron členka. Verím, že to nebude nič vážne. Ideme ďalej, máme pred sebou prípravu na Trenčín, v pohári sme si vyskúšali už niektoré veci na nedeľu. Prvýkrát bol v akcii obranca Saša Šušnjar, čo je pozitívom, no ťažko hodnotiť jeho výkon v takomto zápase," uviedol pre klubový web MŠK tréner Jaroslav Kentoš.