TASR

Dnes o 13:57 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Švajčiarka Sprungerová zlatá na ME na 400 m prek., na 400 m Hudson

Na Sprungerovú vo finiši útočila najviac Ukrajinka Ryžykovová, no márne, aj keď si zabehla sezónne maximum 54,51.

Švajčiarka Léa Sprungerová sa teší po zisku zlatej medaily v behu na 400 m cez prekážky na ME v atletike v Berlíne 10. augusta 2018. — Foto: TASR/AP

Berlín 11. augusta (TASR) - Zlatou medailou na ME atlétov v Berlíne obohatila svoju kariéru v behu na 400 m prek. Švajčiarka Léa Sprungerová. Zvíťazila v najlepšom európskom výkone roka 54,33 a potvrdila svoju rolu najväčšej favoritky.

Na Sprungerovú vo finiši útočila najviac Ukrajinka Ryžykovová, no márne, aj keď si zabehla sezónne maximum 54,51. Sprungerová bola pred dvomi rokmi na ME bronzová, no teraz ako tabuľková jednotka vynikla naplno. Sklamaním bol výkon Britky Doyleovej, vo finále poslednej.

Na hladkej štvrtke dominoval podľa očakávania Brit Matthew Hudson-Smith. V závere však už viditeľne 'stvrdol', čo ovplyvnilo aj jeho víťazný čas 44,78. Zlatý na 400 m prek. Nór Warholm skončil až ôsmy so 46,68.

Zlatý Brit, sezónna tabuľková jednotka, sa prvýkrát v kariére dočkal individuálneho zlata na vrcholnom šampionátovom podujatí, doteraz vynikol medailovo len v štafetách.

V skoku do výšky bola jednoznačná favoritka Marija Lasickienéová. Aj keď v tejto sezóne po dlhom čase poznala pocit prehry na júlovom mítingu Diamantovej ligy v marockom Rabate, keď pred ňou skončili až tri súperky Demirevová, Levčenková a Tabašnyková, nikto nepochyboval, že tentoraz dvojnásobná majsterka sveta vynikne naplno.

Lasickienéová začala svoju víťaznú sériu na 187 cm, raz opravovala na 196 a 200 a v súboji s Demirevovou na 204 cm sa už vydarený pokus nezrodil. O jej zlate rozhodla bilancia pokusov, keď 200 cm Bulharka zdolala až na 3. pokus.

Vo finále behu na 800 m zaujalo zlato a bronz pre Ukrajinu a titul Pryščepovej pred striebornou na ME'2016 Francúzkou Lamoteovou. Len 23-ročná Pryščepová obhájila svoj titul v Amsterdame'2016 a pokračovala v európskom stopercentnom ťažení.

Na 110 m prek. bol jasný favorit Rus Sergej Šubenkov s visačkou neutrálneho atléta. Tabuľková jednotka schopná bežať pod 13 sekúnd vybojovala heroický súboj s Francúzom Martinot-Lagardem a cieľová kamera určila s rozdielom dvoch tisícin za víťaza Francúza.

Martinot-Lagarde na seba pútal doteraz najmä pod strechou so šiestimi medailami, pred štyrmi rokmi na ME bol bronzový.

V hode oštepom sa spoliehala česká výprava na Nikolu Ogrodníkovú, ktorá ako kométa zažiarila v tejto sezóne a mohla zlepšiť jej neradostnú bilanciu. Nemka Christin Husongová bola pre ňu najväčšou prekážkou a na jednoznačné víťazstvo jej stačil po sérii 67,90 - 62,53 - x -x - x - 59,15 hneď úvodný pokus s rekordom šampionátu a s osobným maximom.

V ženskom trojskoku si oprávnene zažiadala zlato Grékyňa Paraskeví Papahrístouová. Už v prvom pokuse dopadla k 15 metrom, no s miernym prešľapom a o zlate, premiérovom medzi seniorkami, rozhodla hneď v druhom so 14,60.

Finálový blok uzavrel beh na 1500 m s pozoruhodným štartom nórskej trojice Ingebrigtsenovcov, z ktorej sa na piedestál dostal najmladší, len 17-ročný Jakob, prvýkrát s prenikavým prienikom medzi seniormi. Zvíťazil o štyri stotiny pred výborne finišujúcim, ostrieľaným Poliakom Lewandowským.