Plážové volejbalistky SR v Moskve podľahli USA a sú bez osemfinále

V súboji o postup medzi elitnú šestnástku Slovenky nestačili na favorizované americké deviatky podujatia a jedenástky svetového rebríčka Summer Rossovú a Saru Hughesovú, podľahli im 0:2 (-12, -12).

Na snímke beachvolejbalové hráčky Natália Dubovcová (vľavo) a Andrea Štrbová. — Foto: TASR - Andrej Galica

Moskva 10. augusta (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová nasadené ako dvadsiate druhé v piatok nepostúpili z 1. kola play off do osemfinálového 2. kola na turnaji kategórie Four stars v Moskve (8.-12. augusta) v rámci tohtoročnej World Tour. V súboji o postup medzi elitnú šestnástku Slovenky nestačili na favorizované americké deviatky podujatia a jedenástky svetového rebríčka Summer Rossovú a Saru Hughesovú, podľahli im 0:2 (-12, -12).

Slovenkám, ktoré v základnej skupine obsadili 2. miesto, nezahralo do kariet, že viacero favoritiek - vrátane Rossovej a Hughesovej - skončilo v skupinách na 3. priečkach, čo "druhým" výrazne sťažilo cestu cez úvodné kolo play off. Dubovcovej a Štrbovej patrí 17. miesto v konečnom poradí a 320 bodov do rebríčka.

Favorizované Američanky mali v premiérovej vzájomnej konfrontácii navrch od začiatku do konca. Úradujúce slovenské šampiónky v Moskve vo štvrtok v základnej F-skupine najskôr výborným výkonom zvíťazili 2:1 nad nemeckými jedenástkami turnaja Victoriou Bieneckovou a Isabel Schneiderovou, ktorým vo svetovom rebríčku patrí 9. miesto. Popoludní Dubovcová a Štrbová v súboji o celkový triumf v skupine a priamy postup do osemfinále nestačili na austrálske šestky turnaja aj svetového renkingu Taliquu Clancyovú a Mariafe Artachovú Del Solarovú, podľahli im 1:2. V hlavnej súťaži teda Slovenky, 35. v rebríčku, bez výnimky čelili párom z elitnej jedenástky renkingu a najužšej svetovej špičky.

"Žreb mohol byť aj lepší aj horší, boli aj iné súperky, ktorým by sme sa rady v tejto fáze vyhli... Američanky minulý týždeň skončili piate vo Viedni, celkovo majú teraz dobré výsledky. Nám zápas nevyšiel. Táto dvojica často hrá z druhej lopty, preto sme chceli zatlačiť na blokárku Rossovú, aby sme im to znemožnili. My sme sa však trápili a vtedy je ťažké vymýšľať niečo na súpera. Pozitívne je aspoň to, že sme v Moskve obhájili nejaké body," povedala Natália Dubovcová portál Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).