Barteková postúpila na ME do finále skeetu

Hoci po štvrtkovej 1. časti kvalifikácie bola až 16., v piatok sa jej darilo lepšie a prenikla do bojov o cenné kovy.

Na snímke slovenská skeetarka Danka Barteková. — Foto: TASR/Michal Svítok

Leobersdorf 10. augusta (TASR) - Slovenská reprezentantka Danka Barteková postúpila do finále skeetu na ME v streľbe z brokových zbraní v rakúskom Leobersdorfe. Hoci po štvrtkovej 1. časti kvalifikácie bola až 16., v piatok sa jej darilo lepšie a prenikla do bojov o cenné kovy.

Barteková v piatok trafila 74 z 75 terčov, celkovo 119. Ďalšie dve slovenské reprezentantky Veronika Sýkorová a Lucia Kopčanová skončili v kvalifikácii na 20., resp. 30. mieste s výkonmi 112, resp. 106. Finále skeetu žien sa začne o 16.15 h.