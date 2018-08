Lenka Miškolciová

Dnes o 14:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Hedy Lamarrová – hviezda 40-tych rokov, ktorá pomohla vynájsť WiFi

Najkrajšia žena sveta Hedy Lamarrová bola oveľa viac ako len pekná tvárička, ktorú musela hrať. Myseľ špičkovej vynálezkyne bola celý život prehliadaná pre „peknú tváričku“.

Hedy Lamarrová, najkrajšia žena sveta bola výnimočnou vynálezkyňou. — Foto: Flickr

HOLLYWOOD 11. augusta - Slávna americká herečka pôvodom z Viedne Hedy Lamarrová sa narodila, aby menila svet. Svet bol však slepý a jediné, čo videl, bola jej krása. Hedy Lamarrová bola viackrát označená za najkrajšiu ženu na svete, avšak málokto si v tom čase všimol, že jej myseľ a inteligencia boli tým, čo ju robilo naozaj výnimočnou.

Cez deň hollywoodska hviezda, v noci vynálezkyňa

Lamarrová počas svojej kariéry hviezdila vo filmoch ako Algiers (1938), Ziegfeld Girl (1941), Boom Town (1940). Prvýkrát zaujala svet v českom filme Extáza z roku 1933, v ktorom údajne zahrala prvý orgazmus zachytený na kamere vo filme, ktorý nie je pornografický. Najslávnejšou sa však Hedy Lamarrová stala vďaka úlohe zvodkyne v biblickom Samson a Delilah z roku 1949. Hoci vďaka svojim filmovým úlohám a jedinečnej kráse získala status prvotriednej hollywoodskej hviezdy, viedenskú rodáčku herectvo úplne neuspokojovalo. Vo svojom karavane medzi scénami či v noci vo svojom domove sa venovala jej obľúbenému koníčku: vynálezom. Práve tejto časti jej života a záľube sa venuje aj dokument Bombshell, ktorý v marci tohto roka prišiel do zahraničných kín.

V ňom môžu diváci herečku počuť, ako rozpráva o svojej láske pre vedu, o svojich nevydarených experimentoch, ale aj o svojich úspechoch. Medzi ne patrí napríklad zefektívnenie športového lietadla jej milenca Howarda Hughesa, známeho leteckého konštruktéra a pilota. „Na nápadoch nemusím pracovať. Prichádzajú sami,“ tvrdí Lamarrová v dokumente.

Pomohla vynájsť bluetooth či WiFi

Jej najväčším vedeckým úspechom však bol vynález, ktorý mal pôvodne slúžiť iba americkému námorníctvu počas druhej svetovej vojny. Dnes sa však bežne používa v modernej bezdrôtovej komunikácii. Jej „tajný komunikačný systém“ používal tzv. „skákanie frekvencií“, aby navigoval rádiom riadené podvodné torpéda spôsobom, ktorý nepriatelia nedokázali odhaliť. Jej nápad ktorý neskôr rozvinula s priateľom a skladateľom Georgom Antheilom, bol patentovaný v roku 1942. O tom sa však Hedy Lamarrová nedozvedela. Bolo jej povedané, že jej patent prepadol a za vynález, ktorého cena sa odhaduje na 30 miliárd dolárov, nedostala nič.

Práve Lamarrovej „skákanie frekvencií“ je však jedným z najvýznamnejších vynálezov dvadsiateho storočia. Práca, ktorú ako prvá odviedla Hedy Lamarrová, neskôr slúžila ako základ pri vývoji Bluetooth a WiFi.

Foto: WikimediaCC

Vojsku vraj viac prospeje ako „pinupka“

Námorníctvo ešte počas druhej svetovej vojny prevzalo jej nápad a technológiu, ktorú vyvinula, používalo. Napriek tomu však za to nedostala veľa uznania. Armáda ju radšej vyzvala, že vojenskému snaženiu by prispela viac, ak by sa z nej stalo typické „pinup“ dievča, ktoré bude zabávať vojakov, vystupovať na lodiach, navštevovať ich v kempoch a predávať bozky. „Pinupky“ boli pre druhú svetovú vojnu typickým spôsobom, ako sa Američania snažili zvýšiť morálku svojich vojakov.

O Lamarrovej vynáleze verejnosť nevedela až takmer do konca jej života. Najväčšmi sa jej vedecké úspechy a talent vyzdvihovali až po jej smrti. Po roku 2000, kedy zomrela, si ju ako vedecký vzor berú mnohé ženy a dievčatá a stala sa dokonca hlavnou hrdinkou komiksov. Nie však ako naivná kráska, ktorú celý život musela predstierať, ale ako špičková vedkyňa, ktorou v skutočnosti bola.